Був у складі чотирьох держав. Як виглядає унікальний Чернівецький університет (фото)

З 2011 він входить у Список Світової спадщини ЮНЕСКО

В Україні є досить багато унікальних споруд навчальних закладів, серед яких й університети. До них також можна віднести Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

"Телеграф" розповість, що цікавого в цій споруді та самому навчальному закладі. Зауважимо, що заснований цей університет у 1875 році у місті Чернівці.

Історія університету Федьковича

Чернівецький національний університет (ЧНУ) — найвідоміший та найстаріший вищій навчальний заклад на заході України. Він був заснований 4 жовтня 1875 року указом імператора Франца Йосифа І. Перша офіційна назва цього вишу була — Чернівецький університет імені Франца Йосиф. Тоді він був третій німецькомовним університетом у тодішній Австро-Угорській імперії.

Як виглядає університет Федьковича. Фото: Галина Михайлова

Один з фасадів університету. Фото: Галина Михайлова

Спочатку там було лише три факультети:

богословський (греко-православний),

юридичний,

філософський (включав гуманітарні й природничі науки).

Далі він кілька разів змінював назви — Університет Яна Богдана — коли був у складі Румунії, викладали там відповідною мовою. За радянських часів Чернівецький державний університет — викладали українською та російською мовами. І вже за часів незалежності України став Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича.

Є навіть балкони на другому поверсі

Архітектура університету Федьковича

Цей виш називають перлиною архітектури в Україні. Його головний корпус розташований у Резиденції митрополитів Буковини та Далмації. Збудували його у 1864-1882 роках за проєктом відомого чеського архітектора Йозефа Главки.

Вигляд університету Федьковича

Колони в університеті Федьковича

Сам заклад має унікальний архітектурний ансамбль — один із найвеличніших зразків неороманського та візантійського стилів у Центральній Європі. У 2011 році його внесли до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

