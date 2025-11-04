Дворец для императрицы, модернизм Тимошенко и небоскреб из бетона: как выглядел раньше ХНУ имени Каразина (фото, видео)

От дворца для императрицы до разрушенных факультетов – история первого в Харькове университета, воплощенная в архитектуре.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — не просто один из старейших университетов Восточной Европы, который в результате сместился с лидеров высшего образования в Украине. Это живая летопись города, воплощенная в камне, стекле и бетоне. Его корпуса как этапы украинской истории: от классицизма до модерна и конструктивизма.

История университета началась 17 ноября 1804 г. по инициативе харьковского просветителя Василия Каразина. Молодому чиновнику тогда было всего тридцать, но именно его письмо с предложением реформировать систему образования дошло до императора Александра I. Уже 29 января 1805 года состоялось торжественное открытие университета — событие, определившее судьбу города на два столетия вперед.

Дворец для императрицы, ставший университетом

Первый университетский корпус расположился в здании, построенном еще в 1770-х годах для императрицы Екатерины II. Архитектор Петр Ярославский доработал проект, отправленный из Петербурга. Дворец стал резиденцией губернатора, а с 1805 года – университетом. Это сооружение в стиле классицизма сегодня известно как Украинская инженерно-педагогическая академия по улице Университетской, 16. В 2024 году он снова стал частью университета после присоединения.

Бывший Губернаторский дворец и корпус Харьковского университета

Императорский университет в Харькове вскоре после открытия

Экономический факультет – модернизм в сердце города

Одним из самых выразительных сооружений университета стал корпус экономического факультета на Мироносицкой 1, построенный в 1920-х по проекту Сергея Тимошенко, которого называют отцом украинского архитектурного модерна.

Здание в 1942 году

Экономический факультет ХНУ им. В.Н.Каразина до удара 2 марта 2022 года

Экономический факультет ХНУ им. В.Н.Каразина разрушен 2 марта 2022 года

Здание стало одним из первых в Украине, где использовали железобетон, и символизировало переход от традиционного украинского модерна к авангардным формам. В советское время имя Тимошенко было стерто из истории из-за его участия в освободительной борьбе, но после 1991 года его авторство официально вернули.

Дом проектов, ставший сердцем университета

Сегодня главный корпус Каразинского университета – это бывший "Дом Проектов", построенный в 1932 году. С высотой 66 метров он тогда был самым высоким зданием Украины. Массивная постройка в стиле конструктивизма стала новым символом Харькова после войны.

Как "Дом проектов" корпус выглядел иначе

Вместе со зданием Госпрома и Северным корпусом они создают ансамбль из трех небоскребов, обрамляющих главную площадь Харькова.

