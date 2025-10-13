Всі будівлі Львівського університету: що зберіглось від 17 століття до сучасності (фото)
Кожен корпус ЛНУ має власну історію
Один з найстаріших університетів України знаходиться у Львові. Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ) веде історію від єзуїтської академії 17 століття. Університет є великим науковим, освітнім та культурним центром з більш ніж 24 тисячами студентів. Він, природно, має кілька корпусів, кожен з яких — історична будівля.
Головний корпус ЛНУ ім. Франка
Головний корпус розташований у будівлі колишнього Галицького сейму (ради) у Львові. Його звели в 1881 році, сейм тут розташовувався до 1914 року. У 1923 р., туди було перенесено Університет ім. Яна Казимира.
Скульптурне оздоблення будівлі не лише одне з найрозкішніших у Львові, а й сповнене символіки. Головна група — "Опікунський дух Галичини", створена у 1880–1881 роках Теодором Ріґером в Італії. У центрі композиції — жіноча постать Галичини, що простягає руки до Дністра та Вісли, символізуючи українців і поляків. За цю роботу Ріґер став почесним членом Флорентійської академії мистецтв.
Геологічний та біологічний факультети
Геологічний та біологічний факультети розташовані в будівлі колишнього головного корпусу університету. До того, як він тут розмістився в 1848 році, в будівлі знаходився єзуїтський конвікт — це навчальний заклад, який належав ордену єзуїтів, в якому молодь одночасно і жила, і вчилась. Пізніше тут були солдатські казарми.
Корпус географічного факультету
В цій будівлі завжди вчились, але спочатку — майбутні священники. Раніше тут була семінарія та Богословська академія. Будівля дісталась ЛНУ в радянські часи, до 1975 тут був гуртожиток. Наразі у дворі — один із цікавих пам'ятників Львова — величезний рюкзак.
Корпус економічного факультету
Цей корпус цікавий тим, що його частини будувались в різний час. З боку вулиці Театральної ще в 1890-х побудували художньо-промислову школу. А на початку 1950-х з боку проспекту Свободи будівлю добудували.
Корпус факультету журналістики та корпус факультету міжнародних відносин
До університетської будови цей будинок був багатоквартирним будинком. Побудували його на початку 20 ст. у престижному районі — на Кастелівці. Корпус факультету міжнародних відносин також був житловим будинком, проте ще більш елітним. Звели його у 1889-1890 рр. на замовлення княгині Кароліни Понінської.
Корпус факультету культури і мистецтв
Найдавнішим серед усіх корпусів є навчальний корпус факультету культури і мистецтв, розташований у приміщеннях колишніх келій монастиря бернардинів. Монастир зводили між 1600 та 1630 роками, і саме в тій його частині, де нині факультет, знаходилися келії. Уже з середини XVIII століття тут розмістили III гімназію ім. Франца Йосифа. Загалом до 1939 року в цьому будинку почергово працювали чотири різні гімназії.
Юридичний факультет та інститут післядипломної освіти знаходяться поруч
Будинок факультету права збудовано у 1883–1884 рр. як приватну кам’яницю посла до сейму Станіслава Брикчинського, а згодом він неодноразово змінював власників і в 1922–1923 рр. було добудовано верхні поверхи. Після приходу радянської влади споруда відійшла Львівському університету.
Корпус інститут післядипломної освіти був споруджений у 1886–1887 рр. для страхового товариства "Флоріанка", частково здавався в оренду. В міжвоєнний тут був пансіонат "Каштелянка", що використовував термальні води, що колись били на цьому місці.
