Рус

Всі будівлі Львівського університету: що зберіглось від 17 століття до сучасності (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Головний корпус ЛНУ Новина оновлена 13 жовтня 2025, 12:53
Головний корпус ЛНУ. Фото Колаж "Телеграфу"

Кожен корпус ЛНУ має власну історію

Один з найстаріших університетів України знаходиться у Львові. Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ) веде історію від єзуїтської академії 17 століття. Університет є великим науковим, освітнім та культурним центром з більш ніж 24 тисячами студентів. Він, природно, має кілька корпусів, кожен з яких — історична будівля.

Головний корпус ЛНУ ім. Франка

Головний корпус розташований у будівлі колишнього Галицького сейму (ради) у Львові. Його звели в 1881 році, сейм тут розташовувався до 1914 року. У 1923 р., туди було перенесено Університет ім. Яна Казимира.

Будівля Галицького сейму
Будівля Галицького сейму
Галицький сейм - тут проводили засідання /https://photo-lviv.in.ua/
Галицький сейм - тут проводили засідання /https://photo-lviv.in.ua/
Галицький сейм всередині /https://photo-lviv.in.ua/
Галицький сейм всередині /https://photo-lviv.in.ua/

Скульптурне оздоблення будівлі не лише одне з найрозкішніших у Львові, а й сповнене символіки. Головна група — "Опікунський дух Галичини", створена у 1880–1881 роках Теодором Ріґером в Італії. У центрі композиції — жіноча постать Галичини, що простягає руки до Дністра та Вісли, символізуючи українців і поляків. За цю роботу Ріґер став почесним членом Флорентійської академії мистецтв.

Головний корпус ЛНУ ім. Франка
Головний корпус ЛНУ ім. Франка
Скульптура Опікунський дух Галичини
Скульптура "Опікунський дух Галичини"

Геологічний та біологічний факультети

Геологічний та біологічний факультети розташовані в будівлі колишнього головного корпусу університету. До того, як він тут розмістився в 1848 році, в будівлі знаходився єзуїтський конвікт — це навчальний заклад, який належав ордену єзуїтів, в якому молодь одночасно і жила, і вчилась. Пізніше тут були солдатські казарми.

Головний корпус ЛНУ до 1923 року
Фото будівлі, де був головний корпус кінця XIX – поч. XX ст.
Геологічний та біологічний факультети ЛНУ
Геологічний та біологічний факультети ЛНУ розташовуються в цій будівлі

Корпус географічного факультету

В цій будівлі завжди вчились, але спочатку — майбутні священники. Раніше тут була семінарія та Богословська академія. Будівля дісталась ЛНУ в радянські часи, до 1975 тут був гуртожиток. Наразі у дворі — один із цікавих пам'ятників Львова — величезний рюкзак.

Духовна семінарія Львів на фото 1894 року
Духовна семінарія на фото 1894 року
Вхід в дворик географічного факультету
Вхід в дворик географічного факультету
Двір географічного факультету ЛНУ
Двір географічного факультету ЛНУ

Корпус економічного факультету

Цей корпус цікавий тим, що його частини будувались в різний час. З боку вулиці Театральної ще в 1890-х побудували художньо-промислову школу. А на початку 1950-х з боку проспекту Свободи будівлю добудували.

Будівля економічного факультету в кінці 19 ст
Будівля економічного факультету в кінці 19 ст
Будівля економічного факультету наші дні
Будівля економічного факультету наші дні

Корпус факультету журналістики та корпус факультету міжнародних відносин

До університетської будови цей будинок був багатоквартирним будинком. Побудували його на початку 20 ст. у престижному районі — на Кастелівці. Корпус факультету міжнародних відносин також був житловим будинком, проте ще більш елітним. Звели його у 1889-1890 рр. на замовлення княгині Кароліни Понінської.

Факультет журналістики ЛНУ
Факультет журналістики ЛНУ
Факультет міжнародних відносин ЛНУ
Факультет міжнародних відносин ЛНУ

Корпус факультету культури і мистецтв

Найдавнішим серед усіх корпусів є навчальний корпус факультету культури і мистецтв, розташований у приміщеннях колишніх келій монастиря бернардинів. Монастир зводили між 1600 та 1630 роками, і саме в тій його частині, де нині факультет, знаходилися келії. Уже з середини XVIII століття тут розмістили III гімназію ім. Франца Йосифа. Загалом до 1939 року в цьому будинку почергово працювали чотири різні гімназії.

Будівля факультету культури і мистецтв
Будівля факультету культури і мистецтв
Будівля факультету культури і мистецтв всередині
Всередині все ще дуже цікаві інтер'єри

Юридичний факультет та інститут післядипломної освіти знаходяться поруч

Будинок факультету права збудовано у 1883–1884 рр. як приватну кам’яницю посла до сейму Станіслава Брикчинського, а згодом він неодноразово змінював власників і в 1922–1923 рр. було добудовано верхні поверхи. Після приходу радянської влади споруда відійшла Львівському університету.

Сучасний вигляд юридичного факультету
Сучасний вигляд юридичного факультету

Корпус інститут післядипломної освіти був споруджений у 1886–1887 рр. для страхового товариства "Флоріанка", частково здавався в оренду. В міжвоєнний тут був пансіонат "Каштелянка", що використовував термальні води, що колись били на цьому місці.

Корпус інститут післядиплоної освіти на старовинній листівці
Корпус інститут післядиплоної освіти на старовинній листівці
Корпус інститут післядипломної освіти в 21 ст
Корпус інститут післядипломної освіти в 21 ст

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові є старовинне місце, наче створене для атмосферних фото. Зараз там готель та ресторан, а раніше — тримали полонених та зберігали зброю.

Теги:
#Історія #Львів #Архітектура #Львівський Національний університет #ЛНУ ім. Івана Франка #ЛНУ