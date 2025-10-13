Всі будівлі Львівського університету: що зберіглось від 17 століття до сучасності (фото)

Кожен корпус ЛНУ має власну історію

Один з найстаріших університетів України знаходиться у Львові. Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ) веде історію від єзуїтської академії 17 століття. Університет є великим науковим, освітнім та культурним центром з більш ніж 24 тисячами студентів. Він, природно, має кілька корпусів, кожен з яких — історична будівля.

Головний корпус ЛНУ ім. Франка

Головний корпус розташований у будівлі колишнього Галицького сейму (ради) у Львові. Його звели в 1881 році, сейм тут розташовувався до 1914 року. У 1923 р., туди було перенесено Університет ім. Яна Казимира.

Будівля Галицького сейму

Галицький сейм - тут проводили засідання /https://photo-lviv.in.ua/ Галицький сейм всередині /https://photo-lviv.in.ua/

Скульптурне оздоблення будівлі не лише одне з найрозкішніших у Львові, а й сповнене символіки. Головна група — "Опікунський дух Галичини", створена у 1880–1881 роках Теодором Ріґером в Італії. У центрі композиції — жіноча постать Галичини, що простягає руки до Дністра та Вісли, символізуючи українців і поляків. За цю роботу Ріґер став почесним членом Флорентійської академії мистецтв.

Головний корпус ЛНУ ім. Франка

Скульптура "Опікунський дух Галичини"

Геологічний та біологічний факультети

Геологічний та біологічний факультети розташовані в будівлі колишнього головного корпусу університету. До того, як він тут розмістився в 1848 році, в будівлі знаходився єзуїтський конвікт — це навчальний заклад, який належав ордену єзуїтів, в якому молодь одночасно і жила, і вчилась. Пізніше тут були солдатські казарми.

Фото будівлі, де був головний корпус кінця XIX – поч. XX ст.

Геологічний та біологічний факультети ЛНУ розташовуються в цій будівлі

Корпус географічного факультету

В цій будівлі завжди вчились, але спочатку — майбутні священники. Раніше тут була семінарія та Богословська академія. Будівля дісталась ЛНУ в радянські часи, до 1975 тут був гуртожиток. Наразі у дворі — один із цікавих пам'ятників Львова — величезний рюкзак.

Духовна семінарія на фото 1894 року

Вхід в дворик географічного факультету

Двір географічного факультету ЛНУ

Корпус економічного факультету

Цей корпус цікавий тим, що його частини будувались в різний час. З боку вулиці Театральної ще в 1890-х побудували художньо-промислову школу. А на початку 1950-х з боку проспекту Свободи будівлю добудували.

Будівля економічного факультету в кінці 19 ст

Будівля економічного факультету наші дні

Корпус факультету журналістики та корпус факультету міжнародних відносин

До університетської будови цей будинок був багатоквартирним будинком. Побудували його на початку 20 ст. у престижному районі — на Кастелівці. Корпус факультету міжнародних відносин також був житловим будинком, проте ще більш елітним. Звели його у 1889-1890 рр. на замовлення княгині Кароліни Понінської.

Факультет журналістики ЛНУ

Факультет міжнародних відносин ЛНУ

Корпус факультету культури і мистецтв

Найдавнішим серед усіх корпусів є навчальний корпус факультету культури і мистецтв, розташований у приміщеннях колишніх келій монастиря бернардинів. Монастир зводили між 1600 та 1630 роками, і саме в тій його частині, де нині факультет, знаходилися келії. Уже з середини XVIII століття тут розмістили III гімназію ім. Франца Йосифа. Загалом до 1939 року в цьому будинку почергово працювали чотири різні гімназії.

Будівля факультету культури і мистецтв

Всередині все ще дуже цікаві інтер'єри

Юридичний факультет та інститут післядипломної освіти знаходяться поруч

Будинок факультету права збудовано у 1883–1884 рр. як приватну кам’яницю посла до сейму Станіслава Брикчинського, а згодом він неодноразово змінював власників і в 1922–1923 рр. було добудовано верхні поверхи. Після приходу радянської влади споруда відійшла Львівському університету.

Сучасний вигляд юридичного факультету

Корпус інститут післядипломної освіти був споруджений у 1886–1887 рр. для страхового товариства "Флоріанка", частково здавався в оренду. В міжвоєнний тут був пансіонат "Каштелянка", що використовував термальні води, що колись били на цьому місці.

Корпус інститут післядиплоної освіти на старовинній листівці

Корпус інститут післядипломної освіти в 21 ст

