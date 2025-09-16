Вдарили по "серцю" української фармацевтики. Що відомо про університет у Харкові, який атакувала Росія

Значні пошкодження отримав дах НФаУ

У вівторок, 16 вересня, Росія здійснила чергову атаку на Україну, зокрема вдарила безпілотником по адміністративній будівлі Національного фармацевтичного університету (НФаУ) у Слобідському районі Харкова. Цей виш відомий як провідний заклад вищої фармацевтичної освіти в Україні.

В якому стані будівля після атаки

Жодного стосунку до оборонної чи військової промисловости цей об’єкт не мав, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, в атакованому приміщенні був підрозділ з підвищення кваліфікації.

Проректор наукової педагогічної роботи Фармацевтичного університету Олександр Кухтенко розповів, що працівники, які перебували всередині будівлі, спустилися до укриття, пише "Суспільне". Це захистило їх від поранень, але одна з представниць вишу має гостру реакцію на стрес.

Дуже сильно пошкоджено дах, кабінети співробітників, завідувача кафедри, доцентів. Ситуація з пожежею: хлопці гасили, затопило корпус. Дуже багато питань буде по відновленню корпусу Олександр Кухтенко

На даху виникло займання

На місце опероативно прибули рятувальники

Наслідки атаки

Що відомо про Національний фармацевтичний університет у Харкові

Виш має значний науковий потенціал, включаючи власні наукові школи та досвід розробки лікарських препаратів. НФаУ є одним із найстаріших у своїй галузі, його було засновано у 1921 році.

Університет є домом для шести наукових шкіл, а його науковці розробили понад 140 лікарських препаратів та субстанцій, що знаходяться на різних стадіях впровадження. НФаУ входить до складу Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) та Великої Хартії Університетів (The Magna Charta Universitatum), а також до Всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій (UaReNet).

Це один із провідних закладів вищої фармацевтичної освіти, який забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів у своїй галузі. У 2025 році Національний фармацевтичний університет здійснює підготовку за спеціальностями:

Фармація;

Терапія та реабілітація;

Технології медичної діагностики та лікування;

Біотехнології та біоінженерія;

Менеджмент.

Видатні випускники

Ірина Горіна — українська політична діячка та економістка.

— українська політична діячка та економістка. Алла Котвіцька — українська вчена-фармацевт, ректор НФаУ.

— українська вчена-фармацевт, ректор НФаУ. Олександр Тихонов — український вчений-фармацевт.

— український вчений-фармацевт. Валентин Черних — український вчений-фармацевт, академік, член-кореспондент Національної Академії Наук України та багаторічний ректор НФаУ.

