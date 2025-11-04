Поэтому грибок, трещины и холод: названа главная проблема панельных "хрущевок" в Украине

Старые панельные дома гниют из-за небрежной постройки. Следовало их поддерживать особым образом.

В советских "хрущевках" живут тысячи украинцев, но они не были приспособлены для длительного использования. Из-за неправильной эксплуатации и небрежного отношения в квартирах образуется грибок.

Что нужно знать

"Хрущевки" строили на скорую руку, и стыки не гидроизолированы

Чтобы не было грибка и было теплее, нужно стыки обрабатывать

Проблема панельных "хрущевок" в том, что на стыках нет нужной теплоизоляции, рассказала "Телеграфу" эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно. Она объяснила, что там просто цементный раствор.

Таким домам нужен был тщательный уход за государственными строительными нормами, чтобы в квартирах можно было жить более-менее комфортно.

Важно было стыки полностью обрабатывать. Когда распался Советский Союз, это делать перестали и начались проблемы в таких домах, начался грибок и еще больше промерзали стены. Кристина Ненно эксперт по ЖКХ

Эксперт отмечает, если раньше проблемы с грибком были на последних этажах из-за плоской крыши, то сейчас проблемы есть и на этажах ниже, именно из-за отсутствия гидроизоляции швов.

Хрущевки собирали как конструктор

Отметим, что именно такие панельные дома в морозы без отопления промерзнут менее чем за двое суток. Главная причина — те же необработанные стыки.

Кристина Ненно отмечает, что в СССР не думали о комфорте, стояла задача – выполнить план по количеству квадратных метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно из-за проблем с отоплением и сквозняками в "хрущевках" делали две входные двери. Это должно было помочь с сохранением тепла.