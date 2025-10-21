Якщо маєте хоча б 20 тисяч грн: фінансист розповів, куди зараз найвигідніше вкласти гроші

Можна інвестувати одразу в три напрямки, аби зменшити ризики

Іноземна валюта продовжуватиме дорожчати, однак українцям не варто поспішати вкладати всі заощадження саме в неї. Найкращим варіантом буде розділити свої прибутки, надавши пріоритет саме гривні.

Таку пораду в розмові із "Телеграфом" озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, найкраще вкладатися одночасно і в банківські депозити, і в держоблігації, і, звісно ж, у валюту.

Лєсовий підкреслює, що така пропорційна диверсифікація заощаджень зменшить можливості втрати фінансів у випадку кризових ситуацій.

Звісно, краще за все диверсифікувати ризики, однак з пріоритетом гривні. І залежно від наявної суми (маємо на увазі середні показники від 20 тис. грн до 50 тис. грн) краще відкривати саме депозити на термін 6-9 місяців і 1 рік, адже саме такі вклади дають найбільшу прибутковість, Тарас Лєсовий

Наразі валютний ринок лишається доволі стабільним, адже у Нацбанку вистачає можливостей, аби підтримувати його прогнозованість. Слід зазначити, що до кінця жовтня економісти прогнозують курс долара на рівні 42,2-42,5 грн.

Що з курсом валют 21 жовтня?

За даними сайту "Мінфін", станом на 21 жовтня середній курс валюти США по Україні становить 41,45 грн (купівля) та 41,87 грн (продаж). Євро тим часом котується трохи дорожче — 48,35 грн (купівля) та 49,07 грн (продаж). Курс Нацбанку тим часом становить 41,75 грн за долар і 48,66 грн за євро.

Курс валют в Україні 21 жовтня 2025

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні сталася паніка на міжбанку після публікації видання Bloomberg про вимогу МВФ щодо девальвації гривні. У матеріалі йшлося, що такі межі були зазначені у рамках переговорів щодо нової кредитної програми для України. Зрештою це призвело до збільшення попиту на американський долар. Нацбанк був вимушений дещо підняти курс валюти США.