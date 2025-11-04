Загадка Біловезької пущі: найкраще місце для зубрів чи ліс, де вони просто виживають

У болотах серед лісів зубрам краще ховатися, ніж повноцінно жити

Біловезька Пуща, яка проходить по території Польщі та Білорусі, довгий час залишалася останнім форпостом, де збереглися зубри. Існувала навіть поширена думка, що коли тварина примудрилася вижити у тій місцевості, значить, там у неї оптимальні умови для життя.

Власне, саме такої позиції дотримуються деякі вчені. Про це "Телеграфу" розповів провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (група фахівців з дослідження зубрів та бізонів), офіційний представник в Україні EBCC (European Bison Conservation Center) Віталій Смаголь.

Що треба знати

Біловезька пуща вважалася головним притулком для зубрів, але умови там не є оптимальними

Найкраще почуваються популяції зубрів, що живуть у лісостеповій зоні

Тварини, які мешкають лише в лісах, менш витривалі та пристосовані

Утім, існує й протилежна думка. Певні науковці вважають, що бізони збереглися в Біловезькій пущі саме тому, що у місцях, де їм "було добре", їх поступово винищили. Й зубр просто заховався в болота та густі ліси, щоб вижити.

Зубр у лісі

Й справді, зубру потрібні як відкриті простори, так і ліс, оскільки це тварина узлісся, яка ходить "туди-сюди". Бики, які живуть в Україні у лісостеповій зоні, насправді більшу частину часу проводять на полях і на луках, а в ліс заходять лише у крайньому разі, розповів Віталій Смаголь.

Стадо зубрів на узліссі

Тому, скоріше за все, зубрів дійсно "загнали" в Біловежу, де для них були далеко не оптимальні умови, до яких він був вимушений пристосуватися, аби вижити.

Маленький зубр поряд із мамою

В Україні найбільш успішні популяції живуть у лісостепу, зазначив вчений, який вивчає зубрів з 2009 року. І навпаки, тварини, які мешкають виключно у лісах, не такі "якісні".

