Загадка Беловежской пущи: лучшее место для зубров или лес, где они просто выживают

В болотах среди лесов зубрам лучше прятаться, чем полноценно жить

Беловежская пуща, проходящая по территории Польши и Беларуси, долгое время оставалась последним форпостом, где сохранились зубры. Существовало даже распространенное мнение, что когда животное умудрилось выжить в той местности, значит, там у него оптимальные условия для жизни.

По сути, именно такой позиции придерживаются некоторые ученые. Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (группа специалистов по исследованию зубров и бизонов), официальный представитель в Украине EBCC (European Bison Conservation Center) Виталий Смаголь.

Что нужно знать

Беловежская пуща считалась главным приютом для зубров, но условия там не являются оптимальными

Лучше чувствуют себя популяции зубров, живущих в лесостепной зоне

Животные, которые живут только в лесах, менее выносливы и приспособлены

Впрочем, существует и противоположное мнение. Некоторые ученые считают, что бизоны сохранились в Беловежской пуще именно потому, что в местах, где им было хорошо, их постепенно истребили. И зубр просто спрятался среди болот и густого леса, чтобы выжить.

Зубр в лесу

И действительно, зубру нужны как открытые просторы, так и лес, поскольку это животное опушки, которое ходит "туда-сюда". Быки, которые живут в Украине в лесостепной зоне, на самом деле большую часть времени проводят на полях и лугах, а в лес заходят только в крайнем случае, рассказал Виталий Смаголь.

Стадо зубров на опушке

Поэтому, скорее всего, зубров действительно "загнали" в Беловежу, где для них были далеко не оптимальные условия, к которым он вынужден был приспособиться, чтобы выжить.

Маленький зубр рядом с мамой

В Украине наиболее успешные популяции живут в лесостепи, отметил ученый, изучающий зубров с 2009 года. И наоборот, животные, обитающие исключительно в лесах, не такие "качественные".

