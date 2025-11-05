Цим будинкам не страшні морози: у чому їхній секрет і скільки їх в Україні

Деякі будинки в Україні можуть триматися без тепла цілими днями

Найстійкішими до морозів виявилися будинки сталінської епохи. Ці споруди, зведені ще до 1950-х років німецькими будівельниками, мають унікальні характеристики теплозбереження.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів експерт із житлово-комунального господарства Олег Попенко.

Сталінки" дуже теплі. Ці будинки фасадні, вони мають товстелезні стіни, височенні стелі — 3,5-4 метри", — розповідає Олег Попенко.

Експерт пояснив, що товщина стін у сталінках досягає 60-100 сантиметрів. Це повноцінна цегляна кладка, розрахована на століття експлуатації. Такі масивні конструкції працюють як акумулятор тепла — повільно нагріваються, але й дуже повільно віддають тепло назовні.

Високі стелі створюють додатковий об'єм для обігріву, але масивні стіни повністю компенсують цей недолік. "Сталінки" можуть протриматися без опалення 5-7 днів навіть при температурі мінус 5-10 градусів.

Для довідки: станом на 2019 рік в Україні налічувалося понад 30 тисяч багатоквартирних житлових будинків застарілого фонду і близько 10 тисяч (9693) з них були зведені з 1920 до 1953 року — тобто велика частина з них є "сталінками" ("сталінки" зводилися із середини 1930-х до початку 1960-х років).

