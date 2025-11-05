Этим домам не страшны морозы: в чем их секрет и сколько их в Украине

Некоторые дома в Украине могут держатся без тепла целыми днями

Самыми стойкими к морозам домами в Украине оказались дома сталинской эпохи. Эти сооружения, построенные еще до 1950-х годов немецкими строителями, обладают уникальными характеристиками теплосбережения.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко. Полную версию материала читайте, перейдя по ссылке.

"Сталинки" очень теплые. Эти дома фасадные, у них толстенные стены, высоченные потолки — 3,5-4 метра", — рассказывает Олег Попенко.

Эксперт объяснил, что толщина стенок в "сталинках" достигает 60-100 сантиметров. Это полноценная кирпичная кладка, рассчитанная на срок эксплуатации. Такие массивные конструкции работают как аккумулятор тепла – медленно нагреваются, но очень медленно отдают тепло наружу.

Высокие потолки создают дополнительный объем для обогрева, но массивные стены полностью компенсируют этот недостаток. "Сталинки" могут продержаться без отопления 5-7 дней, даже при температуре минус 5-10 градусов.

Для справки: по состоянию на 2019 год в Украине насчитывалось более 30 тысяч многоквартирных жилых домов устаревшего фонда и около 10 тысяч (9693) из ни были возведены с 1920 до 1953 года — то есть большая часть из них являются "сталинками" ("сталинки" возводились с середины 1930-х до начала 1960-х годов).

