Охоронця Анджеліни Джолі забрали до ТЦК? Що відомо про інцидент (фото, відео)

Офіційно підтвердженої інформації про затримання охоронця Анджеліни Джолі наразі немає

У середу вночі, 5 листопада, на блокпосту Південноукраїнська Миколаївської області нібито було зупинено кортеж американської актриси та посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Правоохоронці, як стверджується, затримали охоронця голлівудської зірки через проблеми із документами.

Чоловік, який охороняв Джолі, нібито просив представників Нацгвардії відпустити його, оскільки він супроводжує важливу людину — миротворця. Однак, як інформують одеські пабліки, гвардієць відмовився виявити розуміння і порушника відправили до ТЦК.

При цьому весь кортеж, включаючи автомобіль Джолі, як зазначається, поїхав слідом. Охоронця нібито не хотіли відпускати з ТЦК, тому нібито довелося дзвонити в Офіс президента, щоб "вирішити питання".

Зрештою, як повідомляється, щоб добитися "звільнення" затриманого охоронця, до ТЦК особисто зайшла Анджеліна Джолі. Саме цей момент начебто потрапив на відео камер.

Видання "Преступности.net" повідомляє, що у складі кортежу був 33-річний Дмитро П. з Кіровоградської області. Він представляв громадську організацію, яка як субпідрядник надавала супровід Анджеліні Джолі під час її візиту до України.

Фото ймовірного затриманого

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що охоронця Джолі справді забрали до ТЦК і хотіли мобілізувати.

Анджеліна Джолі у Херсоні

Вже в Херсоні Анджеліна Джолі відвідала пологовий будинок та дитячу лікарню. Під час гуманітарної місії вона поспілкувалася із волонтерами, лікарями та представниками громадських організацій, повідомляє Ukraine Context.

При цьому начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько подарував Анджеліні Джолі пам’ятний жетон "Херсон".

Своєю чергою високопоставлене джерело в командуванні Сухопутних військ підтвердили "ТСН" про затримання чоловіка на півдні країни, зазначивши, що не йдеться про силове затримання. За його словами, Джолі сама завітала до ТЦК і попросилася там у туалет.

Її охоронцем виявився офіцер запасу, якого, як зазначається, насильно ніхто не затримував, а просто запросили відвідати ТЦК та СП, де було встановлено його особу. Після перевірки, як розповіло джерело, чоловік "спокійно поїхав у своїх справах".

Чоловік з кортежу Джолі проходить ВЛК?

Проте автор анонімного Telegram-каналу Миколаївський Ваньок, який, як вважається, пов’язаний із силами оборони Півдня, повідомляє з посиланням на свої джерела у ТЦК, що чоловік, якого затримали, насправді не є ні охоронцем, ні водієм актриси. При цьому він поїхав на ВЛК добровільно.

Миколаївський Ванек стверджує, що із ТЦК чоловіка ніхто не забирав і він ще проходить комісію.

Джерела "УНІАН" у Сухопутних військах також прокоментували інцидент, зазначивши, що 4 листопада під час перевірки на блокпосту працівники Вознесенського РТЦК та СП та поліцейські з’ясували, що у водія (а не охоронця) у складі групи голлівудської актриси, громадянина України П. 1992 року народження, відсутні військово-облікові документи.

Його провели в ТЦК, де в ході перевірки статусу військовозобов’язаного з’ясувалося, що громадянин є офіцером запасу і підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має.

Коли було встановлено всі обставини, актриса, як зазначається, продовжила свій запланований шлях далі. Ані вона, ані її представники не впливали на роботу працівників ТЦК. Громадянин готується до військової служби з мобілізації, зазначили джерела.

Зазначимо, що на момент виходу матеріалу офіційно підтвердженої інформації про нібито "бусифікацію" члена групи Анджеліни Джолі не було.

Нагадаємо, у 2022 році актриса вже відвідувала Україну. При цьому хлопчик, який у цей час сидів у львівському кафе, куди зайшла актриса, не помітив "зірку". Після цього він миттєво став мемом.