Нові правила для відстрочок в Україні: хто може втратити її вже в листопаді і як цього не допустити

Відстрочка від мобілізації у частини науковців та викладачів може бути анульована вже завтра, 4 листопада. Щоб цього не сталося, необхідно виконати умови, прописані в законодавстві.

"Телеграф" розповідає про те, як науковцям та викладачам не втратити відстрочку.

Що змінилося з 1 листопада – нова постанова КМУ

24 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1364, якою оновлено правила проведення мобілізації та оформлення відстрочок від призову.

Важливо: нові правила діють з 1 листопада 2025 року.

Головне

Тепер заяви про надання відстрочки подаються лише через ЦНАП. Водночас процедура продовження раніше наданої відстрочки скасована – вона або поновлюється автоматично, або оформляється заново через центр надання послуг.

Деталі

Постанова КМУ від 24.10.2025 №1364 вносить зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затверджений постановою КМУ від 16.05.2024 №560 (далі – Постанова №560).

Серед нововведень — затвердження Порядку подання через центри надання адміністративних послуг із використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг заяв про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Адвокатка Дар’я Тарасенко у своєму Telegram-каналі відзначила:

Процедури продовження раніше наданої відстрочки шляхом подачі заяви з документами більше немає

Відстрочка або продовжується автоматично (і для цього нічого робити не треба), або здійснюється процедура оформлення відстрочки (ніби відстрочки ніколи і не було — з 1 листопада лише через ЦНАП).

Підводні камені — як не втратити відстрочку

Важливо, що зміни до постанови 560 не скасовують необхідність викладачам та вченим подати до ТЦК та СП довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

Строки: документи необхідно надати до 04.11.

Правила отримання відстрочки для науковців та викладачів

У травні 2025 року КМУ прийняв Постанову 633, якою вніс зміни в Постанову 560 — виклав абзац 25 п. 60 в такій редакції:

"Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 додатка 5, надається строком на один рік, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений указом Президента України, чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочки.

У разі продовження строку проведення мобілізації, встановленого указом Президента України, для продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період зазначені в цьому абзаці військовозобов’язані не раніше ніж за один тиждень до завершення попереднього строку проведення мобілізації, встановленого указом Президента України, подають до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відокремлених відділів) довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці, зазначену у додатку 5".

Деталі:

Кого стосується — наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які оформлюють відстрочку від призову.

На який строк надається відстрочка — на один рік, але не більше ніж на строк проведення загальної мобілізації.

Коли потрібно буде подавати таку довідку — не раніше ніж за тиждень до закінчення попередньо встановленого строку проведення загальної мобілізації, пізніше — можна.

Що буде, якщо довідки не надати — відстрочка зникне.

Також адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, що в перший раз треба подати повний пакет документів, в тому числі заяву про надання відстрочки, потім кожна 3 місяці необхідно буде подавати в ТЦК та СП актуальну довідку займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці (таку ж, як разом із первісною заявою, але "свіжу").

Крім цього, юристка радить разом із довідкою подавати супровідний лист – для ясності, навіщо ви цю довідку подаєте. Зразок, який надала адвокатка:

