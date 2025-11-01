Загибель мобілізованого в Києві: поліція вилучила відео, припускається версія вбивства (фото)

Мобілізованого Романа Сопіна могли вбити, повідомив адвокат родини загиблого

У справі про смерть мобілізованого Романа Сопіна в Києві стався новий поворот. Поліція вилучила відео з камер спостереження у приміщеннях Подільського територіального центру комплектування, а експертиза зробила висновок, що Сопін помер від травми, яку завдали "тупим предметом".

Що відомо про ситуацію:

Сопін помер 23 жовтня. 19 жовтня його ушпиталили з розподільчого пункту територіального центру комплектування в Києві

Досудове розслідування триває, попередня кваліфікація справи — умисне вбивство

Лікарі заявили, що Сопін помер від травми голови тупим предметом. Поліція каже, що це не експертний висновок

Інцидент із загибеллю 43-річного Романа Сопіна, який помер 23 жовтня у лікарні від травм, отриманих попередньо під час перебування у розподільчому пункті в Києві, привернув увагу громадськості. Вже відомо, що поліція вилучила відеозаписи з камер спостереження в Подільському ТЦК, де помер мобілізований. Це підтвердив представник ТЦК Віталій Силенко.

Адвокат родини Сопіних Олександр Протас у коментарі для ЗМІ повідомив, що триває досудове розслідування. Але попередня кваліфікація справи — це умисне вбивство. За словами Протаса, один з військових, який перебував в одному приміщенні з Сопіним, на умовах анонімності розповів, що міг бути конфлікт мобілізованого із невстановленими особами.

"Згідно з інформацією, яку мені надали під час розмов, солдат, який супроводжував цю людину (Сопіна, — ред.), сказав, що дійсно бачив конфлікт: двоє якихось людей чи то вимагали, чи погрожували Роману. Після того побачив, як той (Сопін, — ред.) лежить", — сказав адвокат.

"Травма тупим предметом"

Журналістка Дарина Трунова нещодавно оприлюднила висновок щодо смерті Романа Сопіна, який надав адвокат. У документі зазначається, що Сопін помер від крововиливу, перелому склепіння та основи черепа, що характерно для травми тупим предметом.

"Щоб мене знову не звинуватили в маніпуляціях — висновки зробіть собі. Можливо, мається на увазі й підлога як тупий предмет", — написала Трунова, приклавши до допису фото висновків.

Висновок про смерть Романа Сопіна (фото: Дарина Трунова)

При цьому Трунова додала, що хотіла б отримати від Подільського ТЦК та СП та 71-ї єгерської бригади ДШВ ЗСУ, куди розподілили Сопіна, детальніше пояснення щодо інциденту. А в коментарях під дописом Трунової пишуть, що в оприлюдненому документі вказано точно не "падіння на підлогу".

Втім, у поліції вже відреагували на документ. Там вказали, що це — лікарське свідоцтво про смерть, а не висновок судово-медичної експертизи. Тому вважати цей документ експертним висновком не варто. Остаточну причину смерті Сопіна має встановити саме СМЕ, а її результатів ще немає.

Смерть Романа Сопіна: що відомо

В Києві 23 жовтня помер 43-річний Роман Сопін, який отримав тяжкі травми після перебування у розподільчому пункті Подільського району Києва. В ТЦК провину заперечують, а поліція почала розслідування. Роман був сином акторів театру Beat Олега та Лариси Сопіних. Першою про інцидент написала журналістка та телеведуча Дарина Трунова, яка особисто знала родину загиблого. Сопін не мав жодних хвороб, а батьки побачили його у рваному одязі та з синцями.

Своєю чергою, у ТЦК Києва заявили, що інформація про побиття чоловіка працівниками центру нібито є "маніпулятивною". Обидва медогляди — в ТЦК та у розподільчому центрі — чоловік пройшов, його навіть встигли зарахувати до військової частини. Справу розслідує поліція, міністр МВС Ігор Клименко взяв розслідування на особистий контроль.

Трохи пізніше військовий омбудсмен Ольга Решетилова висунула правоохоронним органам вимогу терміново провести розслідування щодо причин загибелі мобілізованого. А Подільський ТЦК та 71-ша бригада оприлюднили власну версію інциденту. За їхньою спільною заявою, під час інструктажу для новобранців у розподільчому пункті Сопін раптово втратив свідомість, впав та ударився головою.