Охранника Анджелины Джоли забрали в ТЦК? Что известно об инциденте (фото, видео)

Официально подтвержденной информации о якобы бусификации охранника Анджелины Джоли нет

В среду ночью, 5 ноября, на блокпосту Южноукраинска Николаевской области якобы был остановлен кортеж американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли. Правоохранители, как утверждается, задержали охранника голливудской звезды из-за проблем с документами.

Охраняющий Джоли мужчина якобы просил представителей Нацгвардии отпустить его, поскольку он сопровождает важного человека — миротворца. Однако, как информируют одесские паблики, гвардеец отказался проявить понимание и нарушителя отправили в ТЦК.

При этом весь кортеж, включая автомобиль Джоли, как отмечается, поехал следом. Охранника якобы не хотели отпускать из ТЦК, в связи с этим будто бы пришлось звонить в Офис президента, чтобы решить вопрос.

В конце концов, как сообщается, чтобы добиться "освобождения" задержанного охранника, в ТЦК лично зашла Анджелина Джоли. Именно этот момент якобы попал на видео камер.

Издание "Преступности.net" сообщает, что в составе кортежа был 33-летний Дмитрий П. из Кировоградской области. Он представлял общественную организацию, которая в качестве субподряда оказывала сопровождение Анджелине Джоли во время ее визита в Украину.

Фото предполагаемого задержанного

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что охранника Джоли действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать.

Анджелина Джоли в Херсоне

Уже в Херсоне Анджелина Джоли посетила роддом и детскую больницу. Во время гуманитарной миссии она пообщалась с волонтерами, врачами и представителями общественных организаций, сообщает Ukraine Context.

При этом начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько подарил Анджелине Джоли памятный жетон "Херсон".

В свою очередь, высокопоставленный источник в командовании Сухопутных войск подтвердили "ТСН" о задержании мужчины на юге страны, отметив что речь не идет о силовом задержании. По его словам, Джоли сама посетила ТЦК и попросилась там в туалет.

Ее охранником оказался офицер запаса, которого, как отмечается, насильно никто не задерживал, а просто пригласили посетить ТЦК и СП, где была установлена его личность. После проверки, как рассказал источник, мужчина "спокойно уехал по своим делам".

Мужчина из кортежа Джоли проходит ВВК?

Однако автор анонимного Telegram-канала Николаевский Ванек, который, как считается, связан с силами обороны Юга, сообщает со ссылкой на свои источники в ТЦК, что мужчина, которого задержали, на самом деле не является ни охранником, ни водителем актрисы. При этом поехал он на ВЛК добровольно.

Николаевский Ванек утверждает, что из ТЦК мужчину никто не забирал и он еще проходит комиссию.

Источники "УНИАН" в Сухопутных войсках также прокомментировали инцидент, отметив, что 4 ноября во время проверки на блокпосту работники Вознесенского РТЦК и СП и полицейские выяснили, что у водителя (а не охранника) в составе группы голливудской актрисы, гражданина Украины П. 1992 рождения, отсутствуют военно-учетные документы.

Его провели в ТЦК, где в ходе проверки статуса военнообязанного выяснилось, что гражданин является офицером запаса, и подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет.

Когда были установлены все обстоятельства, актриса, как отмечается, продолжила свой запланированный путь дальше. Ни она, ни ее представители не влияли на работу сотрудников ТЦК. Гражданин же готовится к военной службе по мобилизации, отметили источники.

Отметим, что на момент выхода материала официально подтвержденной информации о якобы "бусификации" члена группы Анджелины Джоли не было.

Напомним, в 2022 году актриса уже посещала Украину. При этом мальчик, сидевший в это время во львовском кафе, куда зашла актриса, не заметил "звезду". После этого он мгновенно стал мемом.