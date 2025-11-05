Відключення опалення в мороз може призвести до катастрофи у кожному будинку: як цього уникнути

Потрібно мати механізм, яким чином буде врятовано системи теплопостачання будинків

Якщо вода в трубах будинків замерзне через вихід з ладу енергооб’єктів, їх прорве. Щоб цього не сталося, воду слід оперативно зливати. Для цієї ситуації у влади має бути розроблений план.

Таку думку висловив під час пресконференції "Осінньо-зимовий період: чи можна розраховувати на тепло та світло у будинках" директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Потрібно мати механізм, яким чином будуть врятовані системи теплопостачання будинків, себто як фізично буде злита вода з систем, бо легше злити воду з систем і потім знову їх наповнювати, ніж відновлювати зруйновану систему. Бо, якщо вода залишиться в трубах і там замерзне, вона їх просто порве. Тому тут також мають бути розроблені чіткі плани та механізми. Це головне, на мою думку, на чому зараз має концентруватися місцева влада, щоб запобігти можливим аварійним ситуаціям в умовах атак на систему опалення", — вважає Олександр Харченко.

