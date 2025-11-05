Холодний "секрет" підвіконня. Чому в деяких квартирах батарея обігріває вулицю

Важливо знати, через що тепло може "тікати" з будинку та вжити заходів

Нарешті в Україні стартував опалювальний сезон, але навіть попри теплі батареї в деяких квартирах може бути прохолодно. Всьому виною — тонка стінка між батареєю та вулицею.

Що треба знати:

В Радянському Союзі вирішили зекономити та будували будинки з тонкими стінами

Вони дуже погано тримають тепло

Стінку за батареєю робили ще тоншою, ніж основну, тому батарея практично обігріває вулицю

Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков. Він пояснив, що йдеться про старі будинки з цегли, що будувалися за Радянських часів.

Цегляні будинки будувалися спочатку 51 см товщиною, а потім — 38. Тобто вирішили, що несуча спроможність цих конструкцій цегляних, витримає і 38 см. І таким чином почали переходити на 38. А 38 і 51 — це різниця ну, в цеглину, — розповів професор

Проте різниця у товщині стінки вийшла 13 см і такі будинки гірше тримають тепло. Проте в Союзі не зупинилися й вирішили зекономити ще й на просторі за батареєю, розповів Сергій Юнаков. Батарея "з'їдала" корисну площу і тому вигадали робити підвіконня не 38 см, а всього 25. Тому тепло в таких будинках тепер не тримається.

Тепло "тікає" через тонку стінку за батареєю

