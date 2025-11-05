Холодний "секрет" підвіконня. Чому в деяких квартирах батарея обігріває вулицю
Важливо знати, через що тепло може "тікати" з будинку та вжити заходів
Нарешті в Україні стартував опалювальний сезон, але навіть попри теплі батареї в деяких квартирах може бути прохолодно. Всьому виною — тонка стінка між батареєю та вулицею.
Що треба знати:
- В Радянському Союзі вирішили зекономити та будували будинки з тонкими стінами
- Вони дуже погано тримають тепло
- Стінку за батареєю робили ще тоншою, ніж основну, тому батарея практично обігріває вулицю
Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков. Він пояснив, що йдеться про старі будинки з цегли, що будувалися за Радянських часів.
Цегляні будинки будувалися спочатку 51 см товщиною, а потім — 38. Тобто вирішили, що несуча спроможність цих конструкцій цегляних, витримає і 38 см. І таким чином почали переходити на 38. А 38 і 51 — це різниця ну, в цеглину, — розповів професор
Проте різниця у товщині стінки вийшла 13 см і такі будинки гірше тримають тепло. Проте в Союзі не зупинилися й вирішили зекономити ще й на просторі за батареєю, розповів Сергій Юнаков. Батарея "з'їдала" корисну площу і тому вигадали робити підвіконня не 38 см, а всього 25. Тому тепло в таких будинках тепер не тримається.
