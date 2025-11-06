Все тепло йде на вулицю. Архітектор назвав основну проблему деяких будинків

В радянські часи не думали про те, щоб зменшити тепловтрати

З настанням холодів актуалізується питання, як зберегти тепло у квартирах. Тепловтрати у старих радянських будинках дуже великі, адже в ті часи ніхто не думав про економію витрат на тепло.

Що треба знати:

Щоб у квартирі було тепло, мало гарячих батарей, треба, щоб тепло не втрачалося через стіни

У СРСР про це не думали, там ніхто не рахував витрати на опалення

Лише 70% тепла в таких квартирах лишається, а 30 — йде на вулицю

Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков. Він пояснив, що в радянські часи фактично гріли вулицю.

В батарею взимку гаряча вода поступає. Вона заходить в батареї, батареї опалюють, підігрівають квартиру. Це тепло, котре в батареї було, воно десь 70% йшло в квартиру, а 30% йшло на вулицю, — описав ситуацію професор

В таких квартирах важко зігрітися

Він пояснив, що заради економії в СРСР не лише вирішили зменшити товщину стін цегляних будинків з 51 см до 38 см, але ще й почали робити зовсім тонкою стінку за батареєю. Це мало на меті збереження корисної площі, але водночас робило такі будинки дуже неекономними в плані опалення.

Тому що 25 см, воно вже не тримало (тепло, — ред). І все це тепло, всі ці техніко-економічні показники йшли на вулицю. Як бензин зливали, точно так само і тепло виливали на вулицю, — Сергій Юнаков

Варто зазначити, що водії державного транспорту в СРСР зливали бензин на землю, щоб удати, що вони використали його в рейсах та заробити більше. Це пальне також нелегально продавали, але це було небезпечно, а інколи просто не встигали.

