Відключення можуть стати довшими: ексміністр озвучив найгірший сценарій

Найгірша ситуація буде, якщо росіяни почнуть бити по енергетичних об'єктах біля атомки. Пояснюємо, чому це критично

Максимально негативний сценарій відключень електроенергії можливий, якщо російські війська будуть бити не тільки по ТЕС, а й по об'єктах біля атомних станцій. Такі атаки можуть перетнути "червоні лінії" та мати значно тяжчі наслідки.

Що потрібно знати

У разі нових ударів РФ по об’єктах біля АЕС можливі значно триваліші відключення електроенергії

30 жовтня росіяни вже били по підстанціях

АЕС критично залежать від зовнішнього живлення

Про це "Телеграфу" розповів колишній міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. В інтерв'ю він наголосив, що у разі повторних масованих обстрілів українців можуть очікувати більш тривалі відключення електроенергії.

Треба буде звикати, що період відключення буде більший, ніж період отримання електроенергії Олексій Оржель, ексміністр енергетики

Росіяни вже неодноразово били біля АЕС

30 жовтня РФ обстріляла підстанції, важливі для ядерної безпеки. Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили по одній лінії електропередач. Рівненська АЕС була змушена зменшити потужність двох енергоблоків.

Де знаходяться АЕС в Україні

Чому удари по об'єктах енергетики біля АЕС небезпечні

АЕС критично залежать від зовнішнього електроживлення: без нього порушується безпечна робота станції. Пошкодження підстанцій, трансформаторів та ліній електропередач змушує зупиняти або обмежувати роботу блоків і генерації енергії відповідно. У разі втрати живлення видача електроенергії з реактора може стати неможливою, що створює додаткові загрози для стабільності та безпеки.

Чи загрожує Україні новий Чорнобиль читайте за посиланням: Ракети Путіна летять по атомці: експерти пророкують тотальний блекаут

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме відсутність живлення становить наразі найбільшу небезпеку на ЗАЕС. Атомна електростанція в окупації пропрацювала без зовнішнього живлення з 23 вересня по 18 жовтня. Проте ризики для цієї станції менші, адже вона в стані холодного зупину.