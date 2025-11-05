Чому ТЕЦ і надалі страждатимуть від ударів Росії: у Раді назвали головну проблему

В Україні думають над новими системами захисту

Дахи ТЕЦ, по яким прилітають дрони, захистити зараз "просто неможливо". Якщо стіни можна зміцнити габіонами, зробити бетонну кришку над будівлею вже не вийде.

Про це заявив "Телеграфу" заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.

Детальніше читайте у матеріалі: "Светр замість тепла: нардеп Семінський розповів, як пережити найважчий опалювальний сезон".

"Справді, це досить болісна тема. І тут не можна сказати, що ми на 100% готові. Звичайно, дуже допомагає захист першого і другого рівнів. Це, зокрема, габіони, укриття, встановлені поруч з обладнанням підстанцій, які можуть його захистити, якщо ураження буде поруч. Але ж велика проблема – це дах цих укриттів. Це точно не мають бути бетонні саркофаги, які побудувати просто нереально", — заявив він.

Семінський додав, що "на низці нарад обговорюються альтернативні системи захисту", і що "Укренерго та інші енергетичні компанії працюють над вирішенням цієї проблеми", але конкретних заходів не назвав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому житлі буде найхолодніше взимку і чому.