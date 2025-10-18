Почалося перемир’я на Запорізькій АЕС: навіщо воно потрібне (фото)

МАГАТЕ домовилося про припинення вогню біля Запорізької АЕС: що відбувається на станції

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Россі повідомив про початок перемир'я на Запорізькій АЕС для ремонту лінії енергопостачання. ЗАЕС на дизельних генераторах працює з 23 вересня.

Що потрібно знати:

З 23 вересня Запорізька АЕС повністю без зовнішнього живлення

МАГАТЕ домовилося про місцеве припинення вогню, щоб провести ремонт

Росія звинувачує Україну у пошкодженні ліній, але докази це спростовують

Без живлення ЗАЕС залишається в зоні високого ризику

Про це пише МАГАТЕ на офіційній сторінці в соцмережі Х. Встановили місцеві зони припинення вогню, йдеться в дописі. Для ядерної безпеки відновлення електропостачання має вирішальне значення, наголошують в організації.

Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію комплексного плану ремонту. МАГАТЕ в дописі

Тимчасова домовленість про паузу потрібна, щоб уникнути ризику аварії.

Представник МАГАТЕ спостерігає за ремонтом

Що відбувається на ЗАЕС

23 вересня російські війська відключили лінію електропередачі напругою 750 кВ — останнє зовнішнє джерело електропостачання атомної станції. Російські посадовці неодноразово стверджували, що через нібито обстріли України в районі опори ліній електропередачі неможливо відремонтувати пошкодження та відновити підключення АЕС. Генеральний директор МАГАТЕ підтримав цю позицію, заявивши, що для проведення ремонтних робіт Росії потрібна місцева угода про припинення вогню.

Ремонт лінії електромереж на ЗАЕС

Водночас Greenpeace оприлюднила докази: високороздільні супутникові знімки від 1 жовтня, оцінені колишніми військовими експертами Великобританії з McKenzie Intelligence Services (MIS), показують, що Україна не обстрілювала та не атакувала місце розташування опори лінії 750 кВ. Аналітики MIS дійшли висновку, що будь-які пошкодження були мінімальними і могли бути швидко усунені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через відсутність електропостачання на ЗАЕС могла статися локальна аварія. Уникнути величезних наслідків дозволило лише те, що станція знаходиться в холодному зупині. Нагадаємо, ЗАЕС загрожує не тільки російська окупація, а й природні лиха, наприклад потенційний землетрус.