Отключения могут стать длиннее: экс министр озвучил наихудший сценарий

Наихудшая ситуация будет, если россияне начнут бить по энергетическим объектам возле атомки. Объясняем, почему это критично

Максимально отрицательный сценарий отключений электроэнергии возможен, если российские войска будут бить не только по ТЭС, но и по объектам у атомных станций. Такие атаки могут пересечь "красные линии" и иметь гораздо более тяжелые последствия.

Что нужно знать

В случае новых ударов РФ по объектам на территории АЭС возможны значительно более длительные отключения электроэнергии.

30 октября россияне уже били по подстанциям

АЭС критически зависят от внешнего питания

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. В интервью он подчеркнул, что в случае повторных массированных обстрелов украинцев могут ожидать более продолжительные отключения электроэнергии.

Надо будет привыкать, что период отключения будет больше, чем период получения электроэнергии Алексей Оржель, экс министр энергетики

Россияне уже неоднократно били возле АЭС

30 октября РФ обстреляла подстанции, важные для ядерной безопасности. Южноукраинская и Хмельницкая АЭС потеряли по одной линии электропередачи. Ровенская АЭС была вынуждена снизить мощность двух энергоблоков.

Где находятся АЭС в Украине

Почему удары по объектам энергетики возле АЭС опасны

АЭС критически зависит от внешнего электропитания: без него нарушается безопасная работа станции. Повреждение подстанций, трансформаторов и линий электропередач вынуждает останавливать или ограничивать работу блоков и генерации энергии соответственно. В случае потери питания выдача электроэнергии из реактора может оказаться невозможной, что создает дополнительные угрозы для стабильности и безопасности.

Угрожает ли Украине новый Чернобыль читайте по ссылке: Ракеты Путина летят по атомке: эксперты прочат тотальный блекаут

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно отсутствие електропитания представляет наибольшую опасность на ЗАЭС. Атомная электростанция в оккупации проработала без внешнего питания с 23 сентября по 18 октября. Однако риски для этой станции меньше, ведь она в состоянии холодной остановки.