Це вам не собака на повідцю: чоловік "вигулював" незвичних улюбленців на Львівщині (відео)

Чоловік з двома "припнутими" птахами розвеселив ціле місто

У Стрию на Львівщині з'явився новий герой соцмереж. Його помітили на одній із вулиць міста, біля базару.

На цю людину було неможливо не звернути увагу. "Це Стрий, дєтка", — коментує автор відео те, що відбувається у кадрі.

А там людина похилого віку, тримаючи у руці жіночу сумку, жваво веде, вочевидь, несанкціоновану торгівлю "з землі", спілкуючись з потенційними покупцями. Звичайна картина для усіх українських міст, якби не одне "але".

Чоловік, тримав на повідцях двох півнів, наче то були собаки. Птахи спокійно та тихо трималися поруч, не намагаючись здійснити втечу.

"Всі, хто пройшли цього мужчину, отримали настрій на весь день", — прокоментувала відео його авторка.

У мережі коментують дивну картину.

"У Стрию півнів вигулюють на повідку, аби певно ті не втекли", — вважають одні. Інші не виключають, що чоловік продає "курочок", бо не має, що їсти.

Також користувачі мережі скаржаться на те, що півні без "надзьобників". Окрім того, не виключають, що когути, які виглядають досить серйозно, виявляться справжніми "сторожовими".

