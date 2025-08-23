Рус

Плавав у забороненому кар'єрі: кіт на Львівщині став зіркою соцмереж (відео)

Галина Михайлова
Ясниський кар'єр приваблює туристів
Ясниський кар'єр приваблює туристів. Фото Колаж "Телеграфу"

Ясниський кар’єр — місце дикого відпочинку та незвичних туристів

Унікальна локація на Львівщині, яка офіційно не відкрита для купання через те, що там ведеться видобуток піску — Ясниський кар'єр. Чиста вода, можливість покататися на сапбордах чи навіть відвідати концерт, а також невелика віддаленість від Львова подобаються туристам.

Місцеві пляжі настільки привабливі, що сюди приїжджають навіть з домашніми улюбленцями. І якщо собаками нікого не здивувати, то кота тут побачити не очікували. Але він вправно розсікав лапками воду і плив до берега, викликаючи захват очевидців. Автор каже, що кіт всюди та завжди з ними.

Порода кота на відео — бенгал. Бенгальські коти, на відміну від багатьох інших порід люблять воду та залюбки плавають. Котику на відео — 4 місяці.

Бенгальский кіт - основні факти
Бенгальский кіт

Цьогоріч на Ясниському кар'єрі відкрили не тільки більш обладнані локації, а також розваги на воді та активно проводили масові заходи. Проте перш за все, його сприймають, як місце "дикого відпочинку".

Ясниський кар'єр — водойма не для купання. Тут тільки за 2025 рік реєстрували кілька смертельних випадків. Кар'єр має дуже велику глибину та наповнюється холодною водою з джерел.

Раніше "Телеграф" розповідав про мальовниче місце відпочинку на Хмельниччині, яке не таке популярне, як відома Бакота. За 25 км звідти можна знайти чарівне місце для купання із видом на скелі.

