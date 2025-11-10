Генераторы не помогут: почему новостройки с автономным отоплением тоже замерзнут во время блекаутов

Проблема не в электроэнергии, а в теплоносителе

Из-за последствий российских атак в Украину вернулись блекауты, во многих многоквартирных домах из-за отключения электроэнергии исчезает и тепло в батареях (насосам, обеспечивающим циркуляцию теплоносителя, требуется питание). Новостройки с автономным отоплением в лучшем положении, однако они имеют слабое место в системе отопления.

Что нужно знать:

Даже в многоэтажках с автономным отоплением в случае блекаута не будет отопления

Основная проблема в отсутствии теплоносителя в системе

Генераторы не помогут, насосы будут просто гонять воздух

Об этом говорится в материале "Телеграф": Без света, тепла и воды: почему новостройки могут стать непригодными для жизни этой зимой

По мнению многих, жителям новостроек с автономным отоплением повезло – они ведь всегда будут с теплом во время блекаутов. Однако, по словам экспертов, это заблуждение. Ключевая проблема не в электроэнергии, а в теплоносителе, который должен поступать из центральной сети.

Если не будет теплоносителя в центральной сети, то никому точно ничего не поможет. Нет дополнительных источников, потому что если генератор будет работать, то единственное, что мы сможем иметь — это только освещение мест общего пользования, — пояснила "Телеграфу" директор ОСМД "Заричний 3-А" Ирина Корчак

Почему генератор не поможет

Не спасет ситуацию даже генератор, установленный в доме. Он может обеспечить работу насосов, но без теплоносителя в системе это бессмысленно. Помпы будут просто гонять воздух по пустым трубам.

