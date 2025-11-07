Боролись з надмірностями, а втратили тепло. Як радянські інженери створили найхолодніші будинки

Ці багатоповерхівки мали не тільки досить тонкі стіни

Збудовані в СРСР так звані "хрущовки" мають досить багато недоліків, які призвели до значної втрати тепла. Тут йдеться не тільки про тонкі стіни в цегляних будинках, а й про дивакуваті конструкції.

Що треба знати:

В СРСР будували будинки з товщиною стін в 38 см , а місцями і 25 см

Хрущовки мали спеціальну конструкцію, яка пришвидшила остигання квартир

Багатоповерхівки за Хрущова навмисно будували простими та у мінімалізмі

Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков. За його словами, деякі радянські будинки мають не тільки тонкі стіни в 25 см, що менше на 13 см, ніж треба, а й так звані "хрущовські холодильники".

Будинок, побудований в СРСР

Ці конструкції робили під вікнами вітальні чи кухні, аби люди взимку там зберігали продукти. Тобто економили на роботі звичайного холодильника. Просто брали перекладали усі продукти в металеву шафу під вікном, а холодильник вимикали.

Юнаков каже, що, на перший погляд, ідея "хрущовських холодильників" непогана, але у неї є великий мінус. А саме те, що такі конструкції сприяли швидшому остиганню квартири та кімнати. Адже фактично в будівлі були дірки, які закрили металевими шафами. Навіть батареї, які ставили поруч, не рятували ситуацію.

Хрущовський холодильник

Хрущовський холодильник

Архітектор додає, що загалом "хрущовки" будували таким чином, аби вони були максимально практичні, прості та зручні. Але в гонитві за виключенням усіх надмірностей, створили багато проблем.

"Хрущов почав війну проти надмірностей навіть в архітектурі. Тому в цих хрущовках декоративні елементи повністю не то, що загубили, а їх не дозволяли робити. Стіна рівна, як папір, і все. Не можна було карнизи і тому подібне, це вже надмірність. А надмірність каралась", — розповідає Юнаков.

