Зігріють дім краще за батареї: ці штори з підручних засобів стануть порятунком холодною зимою (фото)

Ці штори допоможуть зберегти в будинку тепло

Щоб узимку в будинку було тепло та затишно, почніть з утеплення вікон. Мінімальні витрати та максимум затишку забезпечать теплоштори, які можна зробити самостійно зі старих ковдр чи непотрібних тканин.

У матеріалі Insteading розповіли, як можна зробити штори, які допоможуть утримати тепло навіть за сильних морозів. Головний плюс — простота та доступність.

Як зробити теплоштори самостійно

Утеплити вікна на зиму можна за допомогою теплових завісок, але не обов’язково витрачати на них гроші. Якщо ви вмієте користуватися швейною машинкою (або можете у когось попросити), то легко створіть щільні фіранки самостійно.

Для цього використовуйте старі ковдри або теплі тканини, якщо їх немає, то можна придбати в секонд-хенді. Головне, щоб вони були щільними, адже потрібно створити бар’єр між холодним вікном та кімнатою.

Як утеплити вікна в будинку

Щоб зробити теплоштору, спочатку виміряйте своє вікно і виріжте тканину трохи більшого розміру. Складіть тканину лицьовими сторонами всередину, покладіть зверху ковдру та закріпіть шпильками. Зшийте три сторони, а четверту прошийте приблизно по третині довжини з кожного краю, залишивши в середині незашитий отвір. Через нього виверніть штору на лицьову сторону, потім зашийте.

Вставте в нижню частину, між шарами тканини та утеплювачем, товсту палицю, щоб надати фіранці форми, з її допомогою ви зможете легко підіймати та опускати штори.

Повісити штору можна різними способами: пришити липучку до верхнього краю або зробити петлі й повісити її на гачки в рамці вікна. Опускайте теплоштору на ніч, завдяки щільному шару ковдра допоможе зберігати тепло в приміщенні та зігрівати вас краще ніж батареї.

