Наші бабусі знали про цей теплий тренд давно: постеліть на підлогу, щоб більше не мерзнути

Килими знову повертаються у моду

Цієї осені та взимку килими знову стають справжнім трендом — і не лише як елемент інтер’єру. В умовах блекаутів та можливого відключення опалення через обстріл росіян важливої енергетичної інфраструктури все більше українців згадують старий, але дієвий спосіб зберегти тепло у домі — постелити килим.

Наші бабусі та дідусі стелили килими у всіх наявних кімнатах, адже знали, що вони можуть зберегти тепло навіть у люті морози. "Телеграф" запитав нейромережу GPT, як звичайний предмет інтер’єру рятує при блекаутах.

Чому килими знову стають маст-хевом

Килими дійсно реально допомагають утримувати тепло у квартирі та приватному будинку. Саме тому вони знову стають не лише елементом затишку, а й практичним рішенням у холодні сезони.

Ось як саме килим допомагає:

Теплоізоляція підлоги

Через підлогу йде до 10-15% тепла, особливо якщо вона бетонна або без підігріву. Килим (особливо із щільним ворсом або на підкладці) створює повітряний прошарок, який знижує тепловтрати.

Суб’єктивне відчуття тепла

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Навіть якщо температура в кімнаті не змінюється, ногам стає набагато тепліше.

Шумоізоляція

Це бонус, але взимку він теж приємний — приміщення здається "м’якішим" і затишнішим.

Енергозбереження при блекаутах

Коли немає опалення або електрики, килим уповільнює охолодження приміщення, особливо якщо закрита ним не тільки підлога, а й, наприклад, стіни (як у старих традиціях).

Порада:

Краще вибирати килими з вовни, джуту чи акрилу із щільним ворсом.

Якщо живете на першому поверсі або над підвалом, килим дає особливо відчутну різницю.

Невеликі килимки можна постелити у "точках холоду" — біля ліжка, біля дивана, під столом.

Зараз ці предмети інтер’єру, звичайно, не такі популярні, проте за часів СРСР вони були ознакою статусу. Один із таких килимів українці продають за немалі гроші.