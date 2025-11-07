Промерзають блискавично. Як радянські інженери накосячили з утепленням будинків
Більшість будинків будували з матеріалу, який погано тримає тепло
Побудовані в радянські часи багатоповерхівки здебільшого погано утримують тепло, особливо бетонні споруди. Адже бетон досить легко пропускає холод.
Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков.
Що треба знати:
- Бетон, з якого будували "панельки", погано утримує тепло
- Найшвидше промерзають саме п'ятиповерхові "хрущовки"
- Радянські інженери знали, який матеріал краще тримає тепло, але його не використовували
Як зазначив Юнаков, одним з найкращих матеріалів, що добре утримує тепло, є залізобетон. Адже він не пропускає повітря, однак з нього в СРСР досить рідко будували будинки.
Досить часто використовували саме панелі з бетону чи керамзитобетону, які промерзали блискавично. При цьому й цегла не показала себе, як ефективний теплоутримуючий матеріал. Проте більшість будинків будували саме з бетону.
"Залізобетонні виявилися найбільш ефективними, не ефектними, а ефективними. Тобто швидше можна було розробляти, швидше готувати, швидше привозити на будівництво. Так, з нього збирали уже ці коробки, ці секції", — каже архітектор.
За його словами, радянські інженери знали, що будинки з залізобетону будуть краще утримувати тепло, але їх це не турбувало. Період будівництва мав вписуватись у встановлені державою норми, і при цьому бути максимально економним.
До слова, саме так з'явились багатоповерхівки, де стіни на 13 см вужче, ніж треба. Товщина цих стін з 51 см скоротилась до 38, а подекуди навіть до 25 см. Однак найнебезпечнішими для проживання під час відключень опалення виявилися панельні п'ятиповерхівки, відомі як "хрущовки". Ці будинки, зведені за часів Микити Хрущова з готових бетонних плит, промерзають блискавично.
Раніше "Телеграф" розповідав, як Держбуд СРСР "зекономив" на комфорті мешканців та вкрав тепло з квартир.