Жителі яких поверхів у новобудовах замерзнуть першими під час блекауту: буде гірше, ніж у старих будинках

Нові будинки у відключення світла в зоні ризику

В умовах перманентних блекаутів новобудови можуть виявитися не надійнішими, ніж старий житловий фонд. Більше того, у деяких моментах із сучасним житлом може виникати навіть більше проблем.

Про одну з головних загроз новобудов "Телеграфу" розповіла директор ОСББ "Наша щаслива оселя 9-Б" Любов Башинська.

Більш детально читайте у матеріалі: "Без світла, тепла та води: чому новобудови можуть стати непридатними для життя цієї зими".

Вона пояснила, чому саме сучасне житло може опинитися у зоні ризику. Справа в тому, за словами співрозмовниці, що новобудови зазвичай мають 25 поверхів та вище. Це створює додаткові проблеми при відключеннях.

Всі будують 25-ти поверхівки, де стоять насосні, теплопункти і так далі. І всім потрібна подача нагору. відзначає Любов Башинська

Для порівняння, в старих п'ятиповерхівках та дев'ятиповерхівках центральна мережа сама забезпечує тиск до п'ятого-дванадцятого поверху. Навіть без електроенергії теплоносій піднімається природним чином завдяки п'яти атмосферам тиску в системі.

У високих новобудовах така схема не працює. Без насосів вода не підіймається вище 12-14 поверху. Тому мешканці верхніх поверхів опиняються в найгіршій ситуації — без тепла, навіть якщо теплоносій є в системі.

Таким чином, виходячи зі слів експертки, виходить, що в деяких ситуаціях мешканці навіть менш захищених старих 9-поверхівок виявляються навіть у вигіднішому становищі, ніж власники елітного житла на високих поверхах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Верховній Раді планують ухвалити законопроект про здійснення комплексної реконструкції кварталів застарілого житлофонду.