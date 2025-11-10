"Врятувати рядового Міндіча". Викриття корупції в енергетиці викликало шквал мемів

Українці з гумором реагують на черговий факт корупції у вищих ешелонах держави

Українці не лише активно обговорюють обшуки, що НАБУ та САП провели у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95", "друга" президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, ексміністра енергетики Германа Галущенка та в "Енергоатомі", але й вже наробили мемів з цього приводу.

Здебільшого іронізують з втечі Тимура Міндіча за кордон за кілька годин до того, як детективи прийшли з обшуками до його помешкання. "Телеграф" зібрав найяскравіші меми та жарти. Іронізують, що обшук перетворився у розшук, та називають цей інцидент "врятувати рядового Міндіча".

Є також влучний підпис на фото з пакунками стодоларових купюр, знайдених при обшуках. Фото підписали "п'ятирівневий захист енергооб'єктів від ексміністра Германа Галущенка". Зараз, коли через російські удари українці змушені сидіти без світла, це звучить особливо гірко. Є й інші жарти.

Операція з викриття корупції у сфері енергетики — що відомо

Обшуки пройшли у рамках операції з викриття діяльності злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Детективи НАБУ провели обшук у квартирі Міндіча в Києві, проте бізнесмен залишив Україну за кілька годин до початку слідчих дій. Обшуки також пройшли у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та на державному підприємстві "Енергоатом".

У НАБУ не назвали жодного прізвища фігурантів, однак наголосили "Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Раніше "Телеграф" розповідав, що "вчасна" втеча Міндіча обурила українців. Є підозри, що він отримав інформацію про те, що в нього буде обшук.