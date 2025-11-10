"А так можна було?" Втеча опального Міндіча обурила українців

Користувачі цікавляться, як бізнесмен зміг перетнути кордон та чому йому не обмежили виїзд. Зазначимо — Міндіч нещодавно тільки повернувся в Україну

Українське суспільство активно реагує на новини про те, що співвласник студії "Квартал 95" та бізнесмен Тимур Міндіч покинув територію України за кілька годин до того, як детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли до його помешкання з обшуками.

Що потрібно знати

Співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч залишив Україну перед обшуком

У суспільстві ставлять питання, як бізнесмен зміг перетнути кордон, адже чоловікам під час воєнного стану виїзд заборонений

Частина користувачів припускає, що могла бути передчасна інформація про слідчі дії

НАБУ підтвердило, що проводить масштабну операцію щодо корупційних схем у сфері енергетики

Користувачі запитують, як він зміг перетнути кордон, тоді як чоловікам виїзд заборонений. Також припускають, що були витоки інформації, які дали бізнесмену змогу вчасно зникнути. Українці здивовані, що до обшуків йому не заборонили виїзд з України.

"Певно ворожки попередили", - сміються українці

Окрема частина питань стосується того, що більшість українських чоловіків права виїзду за кордон не мають. "Куди ТЦК дивились?" — питають в коментарях.

Як Міндіч виїхав за кордон, дивуються коментатори

Українці, як і зазвичай, переживають ситуацію з гумором. Користувач Василь навіть опублікував сатиричний вірш про Міндіча, на мотив відомої мелодї "95 кварталу".

Чому Міндіч втік

У понеділок, 10 листопада, детективи НАБУ провели обшук у квартирі Міндіча в Києві. Водночас повідомляється, що бізнесмен залишив Україну того ж ранку — за кілька годин до початку слідчих дій. У заяві НАБУ наголосили, що наразі триває масштабна операція із викриття корупційних схем у сфері енергетики, яку детективи здійснюють разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

Обшуки також відбулися у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та на державному підприємстві "Енергоатом". У НАБУ не назвали жодного прізвища фігурантів, однак підкреслили: "Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

За наявною інформацією, Міндіч востаннє виїжджав з України влітку 2025 року, однак пізніше повернувся.

Що відомо про Тимура Міндіча

Тимур Міндіч — український бізнесмен та кінопродюсер, співвласник студії "Квартал 95". Повідомлялось, що бізнесмен також має зв’язки з олігархом Ігорем Коломойським. Зокрема, у травні 2019 року, коли Коломойський повернувся в Україну з Ізраїлю, його супроводжували депутат Андрій Шипко та співвласник "95 кварталу" Тимур Міндіч.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ім’я Міндіча і раніше з’являлося в публічному просторі в контексті скандалів. У 2024 році журналісти встановили, що частина більш ніж 40 мільярдів гривень, виділених урядом на будівництво фортифікацій, була виведена через сумнівні схеми з підрядниками, пов’язаними з посадовцями.