Ціни на соки за три роки зросли втричі: який напій подорожчав найбільше

За час повномасштабного вторгнення соки в Україні значно подорожчали

З 2022 року ціни на продукти в Україні злетіли. Скажімо, соки та нектари тоді коштували значно дешевше.

У мережі з'явився фотоспогад, на якому зафіксовані ціни у мережі супермаркетів "АТБ". Й судячи з них, напої наразі подорожчали вдвічі-втричі, пише "Телеграф".

Ціни на сік у 2022 році

Скажімо, найдешевший літровий тетрапак томатного соку Sandora у ті часи коштував без 10 копійок 30 гривень. Зараз же пачка місткістю 0,95 літра вартує вже 92,40 грн.

Томатний сік

Тобто, він здорожчав на 62,50 грн.

Трохи дорожчим був яблучний сік. За нього на касі доводилося платити 30,20 грн.

Яблучний сік

Нині ж він зі знижкою коштує 67,30 грн. Повна ціна продукту становить 92,40 грн.

Фруктово-ягідно-плодовий асортимент соків та нектарів у 2022 році коливався у ціні від 34,70 до 35,30 грн.

Ананасовий нектар

Червоний апельсин

Вишневий нектар

Гранатовий нектар

Банановий нектар

Наразі за них доведеться викласти від 85,40 до 100,40 грн (без знижки).

Апельсиновий сік

Утім, рекордсменом у цій категорії залишається апельсиновий сік за 138,70 грн.

У 2022 році продукція виробника напоїв "Садочок", зі знижкою, судячи з помаранчевих акційних цінників, коштувала близька 40 грн.

Ціни на сік у 2022 році

Зараз же сік в асортименті коштуватиме від 55,90 до 72,90 грн.

Продукція ТМ "Садочок"

Судячи з фото, раніше за 32,60 у магазинах мережі "АТБ" за 32,60 можна було купити упаковку яблучного соку від ТМ "Наш сік" місткістю 1,43 літра. На даний час подібної тари в мережі немає, тому доведеться обирати, чи придбати нектар у пачці 1,93 літра за 108,50 грн, чи заплатити 71,50, але за 0,95 літра.

Наш сік

Загалом, ціни на напої від одеської компанії стартують від 52,30.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свинина в Україні зараз впала в ціні. Проте до Нового року очікується ріст вартості сирого м'яса, а відповідно і похідних продуктів.