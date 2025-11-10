Цены на соки за три года выросли втрое: какой напиток подорожал больше всего
За время полномасштабного вторжения соки в Украине значительно подорожали
С 2022 года цены на продукты в Украине взлетели. Скажем, соки и нектары тогда стоили гораздо дешевле.
В сети появилось фотовоспоминание, на котором зафиксированы цены в сети супермаркетов "АТБ". И судя по ним, напитки подорожали в два-три раза, пишет "Телеграф".
Скажем, самый дешевый литровый тетрапак томатного сока Sandora в те времена стоил без 10 копеек 30 гривен. Сейчас же пачка емкостью 0,95 литра стоит уже 92,40 грн.
То есть он подорожал на 62,50 грн.
Чуть дороже был яблочный сок. За него в кассе приходилось платить 30,20 грн.
Сейчас он со скидкой стоит 67,30 грн. Полная цена товара составляет 92,40 грн.
Фруктово-ягодно-плодовый ассортимент соков и нектаров в 2022 году колебался от 34,70 до 35,30 грн.
За них придется выложить от 85,40 до 100,40 грн (без скидки).
Впрочем, рекордсменом в этой категории остается апельсиновый сок за 138,70 грн.
В 2022 году продукция производителя напитков "Садочок", со скидкой, судя по оранжевым акционным ценникам, стоила около 40 грн.
Сейчас сок в ассортименте будет стоить от 55,90 до 72,90 грн.
Судя по фото, раньше в магазинах "АТБ" за 32,60 грн можно было купить упаковку яблочного сока от ТМ "Наш сок" емкостью 1,43 литра. В настоящее время подобной тары в сети нет, поэтому придется выбирать, купить ли нектар в пачке 1,93 литра за 108,50 грн, или заплатить 71,50, но за 0,95 литра.
В целом цены на напитки от одесской компании стартуют от 52,30 грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что свинина в Украине сейчас упала в цене. Однако к Новому году ожидается рост стоимости сырого мяса, а соответственно и производных продуктов.