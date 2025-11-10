Укр

Цены на соки за три года выросли втрое: какой напиток подорожал больше всего

Алексей Руденко
Супермаркет "АТБ" Новость обновлена 10 ноября 2025, 21:45
Супермаркет "АТБ". Фото Коллаж "Телеграфа"

За время полномасштабного вторжения соки в Украине значительно подорожали

С 2022 года цены на продукты в Украине взлетели. Скажем, соки и нектары тогда стоили гораздо дешевле.

В сети появилось фотовоспоминание, на котором зафиксированы цены в сети супермаркетов "АТБ". И судя по ним, напитки подорожали в два-три раза, пишет "Телеграф".

сок атб 2022
Цены на сок в 2022 году

Скажем, самый дешевый литровый тетрапак томатного сока Sandora в те времена стоил без 10 копеек 30 гривен. Сейчас же пачка емкостью 0,95 литра стоит уже 92,40 грн.

томатный сок атб
Томатный сок

То есть он подорожал на 62,50 грн.

Чуть дороже был яблочный сок. За него в кассе приходилось платить 30,20 грн.

яблочный сок АТБ
Яблочный сок

Сейчас он со скидкой стоит 67,30 грн. Полная цена товара составляет 92,40 грн.

Фруктово-ягодно-плодовый ассортимент соков и нектаров в 2022 году колебался от 34,70 до 35,30 грн.

ананасовый нектар атб
Ананасовый нектар
апельсин атб
Красный апельсин
нектар вишня атб
Вишневый нектар
нектар гранат атб
Гранатовый нектар
атб сок
"Коктейль"
банан нектар атб
Банановый нектар

За них придется выложить от 85,40 до 100,40 грн (без скидки).

апельсиновый сок атб
Апельсиновый сок

Впрочем, рекордсменом в этой категории остается апельсиновый сок за 138,70 грн.

В 2022 году продукция производителя напитков "Садочок", со скидкой, судя по оранжевым акционным ценникам, стоила около 40 грн.

сок цена атб 2022
Цены на сок в 2022 году

Сейчас сок в ассортименте будет стоить от 55,90 до 72,90 грн.

садик атб
Продукция ТМ "Садочок"

Судя по фото, раньше в магазинах "АТБ" за 32,60 грн можно было купить упаковку яблочного сока от ТМ "Наш сок" емкостью 1,43 литра. В настоящее время подобной тары в сети нет, поэтому придется выбирать, купить ли нектар в пачке 1,93 литра за 108,50 грн, или заплатить 71,50, но за 0,95 литра.

наш сок атб
наш сок атб
Наш сок

В целом цены на напитки от одесской компании стартуют от 52,30 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свинина в Украине сейчас упала в цене. Однако к Новому году ожидается рост стоимости сырого мяса, а соответственно и производных продуктов.

