Купуйте і заморожуйте свинину вже зараз, інакше потім переплатите

У країні почався дефіцит одного із продуктів

Свинина за 2025 рік зазнала драматичних змін. У вересні закупівельна ціна досягала рекордних 100 гривень за кілограм живої ваги, але вже восени ціни впали. Як це дивно не звучало б, але це не привід для радості.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів генеральний директор ТОВ "МК М'ясний" Олександр Скорик.

Зазначимо, що наприкінці жовтня ціна на свинину впала до 75-80 гривень за кілограм живої ваги. Експерт пояснив, що річ у тому, що компанія "АПК-Інвест", яка розміщувалася в Покровську, через військові дії повністю розпродала поголів’я.

Швидкий розпродаж спочатку опустив ціни, але тепер ця подія обернулася наслідками.

Найбільший виробник України вийшов з ринку і почався дефіцит пояснив Скорик

У зв’язку з цим до Нового року наші співрозмовники прогнозують невелике зростання – на 7-10 гривень за живу вагу. У роздрібній торгівлі це означає подорожчання 15-20 гривень за кілограм. Скорик порадив:

Варто закупитися саме зараз, щоб на Новий рік бути гарантовано з холодцем і куском м'яса.

Ціни в магазинах зараз

