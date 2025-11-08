Ціни на овочі рекордно впали. Експерти радять робити запаси на зиму, але є небезпека
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Запаси допоможуть не витрачати зайвого взимку
Ціни на овочі в Україні в листопаді залишаються на дуже низькому рівні. Тим, хто має можливості для зберігання, радять зробити запаси.
Що треба знати:
- Цього року ціни на овочі восени дуже низькі
- До Нового Року вони не мають суттєво зрости, а потім можуть піти вгору
- Тим, хто має можливість зберігати овочі, радять зробити запаси
Такі рекомендації "Телеграфу" дали експерти: Деякі популярні овочі стали майже безкоштовними: чому це не привід радіти та чого чекати
Ті, хто має умови для зберігання – підвал, льох, балкон, могли б зараз зробити запаси овочів за низькими цінами, порадив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник. Перш за все йдеться про так званий "борщовий набір" — буряк, морква, картопля, капуста, цибуля.
Зараз на полях, де завгодно, багато цих овочів борщового набору", — зазначив Баштанник
Чому овочі цього року можуть швидко псуватися
Однак обираючи овочі для тривалого зберігання, важливо обирати якісну продукцію. Річ у тім, що через дощі частина овочів може погано зберігатися.
Цю проблему "Телеграфу" підтвердив також директор ФГ "ЛАН АГРО" Василь Сасько. Він пояснив, що через вологу осінь частина овочів може швидко псуватися навіть у сховищах.
Ціни на овочі взимку — прогноз
Втім, виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова вважає, що борщовий набір, якщо й подорожчає, то незначно. Уникнути захмарних цін та стабілізувати ринок допоможе імпорт.
Експортно-імпортні процеси не зупиняються. Вони однозначно впливатимуть на ціни на внутрішньому ринку, заспокоїла Руженкова
Раніше "Телеграф" розповідав, що один з улюблених продуктів українців злетів у ціні майже на 100 гривень за тиждень.