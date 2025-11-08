Ціни на овочі рекордно впали. Експерти радять робити запаси на зиму, але є небезпека

Запаси допоможуть не витрачати зайвого взимку

Ціни на овочі в Україні в листопаді залишаються на дуже низькому рівні. Тим, хто має можливості для зберігання, радять зробити запаси.

Що треба знати:

Цього року ціни на овочі восени дуже низькі

До Нового Року вони не мають суттєво зрости, а потім можуть піти вгору

Тим, хто має можливість зберігати овочі, радять зробити запаси

Ті, хто має умови для зберігання – підвал, льох, балкон, могли б зараз зробити запаси овочів за низькими цінами, порадив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник. Перш за все йдеться про так званий "борщовий набір" — буряк, морква, картопля, капуста, цибуля.

Зараз на полях, де завгодно, багато цих овочів борщового набору", — зазначив Баштанник

Чому овочі цього року можуть швидко псуватися

Однак обираючи овочі для тривалого зберігання, важливо обирати якісну продукцію. Річ у тім, що через дощі частина овочів може погано зберігатися.

Цю проблему "Телеграфу" підтвердив також директор ФГ "ЛАН АГРО" Василь Сасько. Він пояснив, що через вологу осінь частина овочів може швидко псуватися навіть у сховищах.

Ціни на овочі взимку — прогноз

Втім, виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова вважає, що борщовий набір, якщо й подорожчає, то незначно. Уникнути захмарних цін та стабілізувати ринок допоможе імпорт.

Експортно-імпортні процеси не зупиняються. Вони однозначно впливатимуть на ціни на внутрішньому ринку, заспокоїла Руженкова

