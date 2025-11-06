Запасайтесь, поки можете: продукт, без якого майже нікуди, скоро подорожчає у магазинах

Цінники обвалили одразу кілька факторів

В Україні рекордно подешевшала цибуля, але радіти рано. Після нового року ціни полізуть вгору, і слід очікувати зростання аж до 50%.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли експерти ринку.

Детальніше читайте у матеріалі "Деякі популярні овочі стали майже безкоштовними: чому це не привід радіти та чого чекати".

За їхніми словами є три фактори, що впливають на поточну низьку ціну, зокрема:

1. Перевиробництво через високі ціни минулого року (минулого сезону цибуля коштувала 50-70 грн, і всі фермери кинулися її садити);

2. Через погану погоду цього року продукція низької якості, і виробники намагаються її швидше позбутися, щоб вона не зіпсувалася при зберіганні;

"Продукцію не дуже високої якості, якої через несприятливі погодні умови цього року більше, немає сенсу закладати на тривале зберігання", — каже експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва

3. Нестача сховищ та високі ризики через війну.

"Навіть ті, хто, в кого є де зберігати, продають зараз, бо не знають, що буде зимою, враховуючи війну і інші речі", — пояснив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Також експерти одностайні: найближчі 2-3 місяці ціни на цибулю так і залишаться низькими. Однак після цього ціни полізуть нагору. Можливе подорожчання на 50 відсотків.

Ціни на овочі зараз

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який продукт може скоро злетіти в ціні через обстріл.