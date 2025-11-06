Один з найулюбленіших напоїв українців за рік подорожчав на 200 гривень: скільки тепер платити за "бадьорість"

Світові врожаї кави падають, ціни ростуть. Показуємо, як змінювалась ціна

Ціни на каву вже не перший рік стрімко летять вгору. Причина зростання вартості — нестабільна погода, яка знизила врожаї у великих виробників зокрема Бразилії та В’єтнаму.

Що потрібно знати

Неврожайність кави призводить до зростання цін

Кава Nescafe Gold здорожчала за рік на понад 200 грн

Згідно з даними порталу "Мінфін", вартість кави Nescafe Gold за 210 грамів в січні 2025 року становила трохи більше ніж 390 грн, в жовтні ж — середня ціна вже була 610 грн. Поки очікувати різкого зниження цін не варто очікувати. Згідно зі звітом International Coffee Organization врожайність кави впала, порівняно з минулим роком, а закупівельна ціна зерен зросла.

Лише за кілька місяців ціна на розчинну каву Nescafe Gold змінилась на 10.9 %. Так, кава за пачку 210 г. у вересні коштувала 550 грн, а у листопаді — 610 грн. Ціна зросла на 60 грн.

Ціна на розчинну каву росте стрибками

При цьому з початку року вартість становила 390 грн, тобто протягом 10 місяців кава подорожчала на майже 220 грн, або приблизно на понад 56%. Зазначимо, що кава дорожчала і торік з тих самих причин, але тоді різниця в ціні за рік не була настільки разючою, але кілька років посух поспіль не могли не відбитися на врожаї.

Як змінювалась ціна на каву Nescafe Gold у 2025 році

