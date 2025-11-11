Вхід лише за запрошенням: де відпочивала "золота молодь" Дніпра у 70-х

Заклад пропрацював понад три десятки років

У часи СРСР, коли ресторани були виключно державними, саме вони визначали соціальний статус відвідувачів. Ресторан "Червоний Корал" у Дніпрі став справжньою легендою міста, куди потрапити міг далеко не кожен.

Кафе "Червоний корал" відкрилося у місті на початку 70-тих років, коли відбувалася забудова дев'ятиповерхівками Січеславської Набережної. "Телеграф" пропонує згадати цей культовий заклад.

Потрапити тоді у кафе-бар було дуже непросто – вхід туди відбувався лише за запрошеннями. Зазвичай, там відпочивала радянська номенклатура та "золота молодь" того часу.

Однією з цікавинок закладу стала танцювальна підлога зі скла, яка підсвічувалася блакитним кольором, через що здавалося, що гості нібито знаходяться на льоду. Натомість вікна у закладі підсвічували червоним. Також відвідувачів дивувала справжня "світломузика", яка у ті часи була далеко не на кожній дискотеці. Окрім того, у закладі запровадили перший зародок "відкритої кухні", адже відвідувачі могли спостерігати, як для них готують шашлик.

"Червоний корал" зсередини

Всередині ресторану "Червоний корал"

Інтер'єр ресторану

Пізніше кафе-бар перепрофіліювали у ресторан, вхід в який коштував 10 карбованців, а у брежневські часи це було досить великою сумою.

Вхід у "Червоний корал"

Власники остаточно закрили ресторан у 2007 році. Заклад вже не відповідав потребам публіки, морально та фізично застарівши.

