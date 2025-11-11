Рус

Вхід лише за запрошенням: де відпочивала "золота молодь" Дніпра у 70-х

Олексій Руденко
Ресторан "Червоний корал" у Дніпрі
Ресторан "Червоний корал" у Дніпрі. Фото фото з відкритих джерел

Заклад пропрацював понад три десятки років

У часи СРСР, коли ресторани були виключно державними, саме вони визначали соціальний статус відвідувачів. Ресторан "Червоний Корал" у Дніпрі став справжньою легендою міста, куди потрапити міг далеко не кожен.

Кафе "Червоний корал" відкрилося у місті на початку 70-тих років, коли відбувалася забудова дев'ятиповерхівками Січеславської Набережної. "Телеграф" пропонує згадати цей культовий заклад.

Потрапити тоді у кафе-бар було дуже непросто – вхід туди відбувався лише за запрошеннями. Зазвичай, там відпочивала радянська номенклатура та "золота молодь" того часу.

Однією з цікавинок закладу стала танцювальна підлога зі скла, яка підсвічувалася блакитним кольором, через що здавалося, що гості нібито знаходяться на льоду. Натомість вікна у закладі підсвічували червоним. Також відвідувачів дивувала справжня "світломузика", яка у ті часи була далеко не на кожній дискотеці. Окрім того, у закладі запровадили перший зародок "відкритої кухні", адже відвідувачі могли спостерігати, як для них готують шашлик.

червоний корал
"Червоний корал" зсередини
червоний корал
Всередині ресторану "Червоний корал"
червоний корал
Інтер'єр ресторану

Пізніше кафе-бар перепрофіліювали у ресторан, вхід в який коштував 10 карбованців, а у брежневські часи це було досить великою сумою.

червоний корал
Вхід у "Червоний корал"

Власники остаточно закрили ресторан у 2007 році. Заклад вже не відповідав потребам публіки, морально та фізично застарівши.

