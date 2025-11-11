Укр

Вход только по приглашениям: где отдыхала "золотая молодежь" Днепра в 70-х

Автор
Алексей Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ресторан "Красный коралл" в Днепре
Ресторан "Красный коралл" в Днепре. Фото фото из открытых источников

Заведение проработало более трех десятков лет

Во времена СССР, когда рестораны были исключительно государственными, они определяли социальный статус посетителей. Ресторан "Красный Коралл" в Днепре стал настоящей легендой города, куда попасть мог далеко не каждый.

Кафе "Красный коралл" открылось в городе в начале 70-х годов, когда происходила застройка девятиэтажками Сичеславской Набережной. "Телеграф" предлагает вспомнить это культовое заведение.

Попасть тогда в кафе-бар было очень непросто – вход туда происходил только по приглашениям. Обычно там отдыхала советская номенклатура и "золотая молодежь" того времени.

Одним из изюминок заведения стал танцевальный пол из стекла, который подсвечивался голубым цветом, из-за чего казалось, что гости якобы находятся на льду. Вместе с тем, окна в заведении подсвечивали красным. Также посетителей удивляла настоящая "светомузыка", которая в те времена была далеко не на каждой дискотеке. Кроме того, в заведении ввели первый зародыш "открытой кухни", ведь посетители могли наблюдать, как для них готовят шашлык.

красный коралл
"Красный коралл" изнутри
красный коралл
Внутри ресторана "Красный коралл"
красный коралл
Интерьер ресторана

Позже кафе-бар перепрофилировали в ресторан, вход в который стоил 10 рублей, а в брежневское время это было довольно большой суммой.

красный коралл
Вход в "Красный коралл"

Владельцы окончательно закрыли ресторан в 2007 году. Заведение уже не отвечало потребностям публики, морально и физически устарев.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, почему в Харькове и Одессе закрылись заведения "Молодость" известного ресторатора Алекса Купера.

Теги:
#История #Днепр #Ресторан