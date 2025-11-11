Вход только по приглашениям: где отдыхала "золотая молодежь" Днепра в 70-х

Заведение проработало более трех десятков лет

Во времена СССР, когда рестораны были исключительно государственными, они определяли социальный статус посетителей. Ресторан "Красный Коралл" в Днепре стал настоящей легендой города, куда попасть мог далеко не каждый.

Кафе "Красный коралл" открылось в городе в начале 70-х годов, когда происходила застройка девятиэтажками Сичеславской Набережной. "Телеграф" предлагает вспомнить это культовое заведение.

Попасть тогда в кафе-бар было очень непросто – вход туда происходил только по приглашениям. Обычно там отдыхала советская номенклатура и "золотая молодежь" того времени.

Одним из изюминок заведения стал танцевальный пол из стекла, который подсвечивался голубым цветом, из-за чего казалось, что гости якобы находятся на льду. Вместе с тем, окна в заведении подсвечивали красным. Также посетителей удивляла настоящая "светомузыка", которая в те времена была далеко не на каждой дискотеке. Кроме того, в заведении ввели первый зародыш "открытой кухни", ведь посетители могли наблюдать, как для них готовят шашлык.

"Красный коралл" изнутри

Внутри ресторана "Красный коралл"

Интерьер ресторана

Позже кафе-бар перепрофилировали в ресторан, вход в который стоил 10 рублей, а в брежневское время это было довольно большой суммой.

Вход в "Красный коралл"

Владельцы окончательно закрыли ресторан в 2007 году. Заведение уже не отвечало потребностям публики, морально и физически устарев.

