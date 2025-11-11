Не наближайтесь. У центрі Харкова побачили небезпечного хижака (відео)

Тварина була налякана та швидко втікла

У Харкові в центрі міста побачили небезпечного хижака. Налякана лисиця бігала вулицями міста.

Відповідне відео публікують місцеві канали. Зауважимо, що коли саме бачили руду хижачку невідомо, однак сталось це в темний час доби.

На відео видно, як худа та досить виснажена тварина бігає вулицями Харкова. Вона налякана, тому поводиться досить нервово. Тварину побачили на вулиці Римарській. Вона кілька хвилин бігала тротуарами поміж людей, а потім перестрибнула паркан та втікла.

У коментарях користувачі писали, що тварина наважилась підійти так близько до людей, бо шукала їжу. Однак, попри свій досить милий вигляд, лисиця — дикий хижак, до якого не можна наближатися.

Для довідки

Лисиця — це хижак, який може бути переносником сказу. Ця вірусна хвороба смертельна для людини та домашніх тварин. Однією з ознак сказу є нетипова поведінка тварини, до якої можна зарахувати наближення хижака до людей. Саме тому лисиць та інших диких тварин на вулиці не можна чіпати.

Вихід лисиці в центр Харкова може бути як ознакою хвороби, так і простим способом знайти, щоб з'їсти.

