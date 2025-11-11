Не приближайтесь. В центре Харькова увидели опасного хищника (видео)

Животное было напугано и быстро убежало

В Харькове в центре города увидели опасного хищника. Испуганная лиса бегала по улицам города.

Соответсвующее видео публикуют местные каналы. Заметим, что когда видели рыжую хищницу неизвестно, однако произошло это в темное время суток.

На видео видно, как худое и довольно истощенное животное бегает по улицам Харькова. Она напугана, поэтому ведет себя довольно нервно. Животное увидели на улице Рымарской. Она несколько минут бегала по тротуару среди людей, а потом перепрыгнула забор и убежала.

В комментариях пользователи писали, что животное решилось подойти так близко к людям, потому что искало еду. Однако, несмотря на свой довольно милый вид, лиса — дикий хищник, к которому нельзя приближаться.

Для справки

Лиса – это хищник, который может быть переносчиком бешенства. Эта вирусная болезнь смертельна для человека и домашних животных. Одним из признаков бешенства является нетипичное поведение животного, к которому можно отнести приближение хищника к людям. Поэтому лис и других диких животных на улице нельзя трогать.

Лиса

Выход лисы в центр Харькова может быть как признаком болезни, так и простым способом найти, чтобы съесть. Но, несмотря на свой красивый вид, лиса — хищник, трогать ее опасно.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт Виталий Смаголь, рассказал, что делать при встрече с лисой с бешенством.