Обійшлось би без хвилі хейту? Авторка радіодиктанту висловилась про "невдалу" назву тексту

Цьогоріч текст Радіодиктанту національної єдності читала акторка і телеведуча Наталія Сумська

Письменниця Євгенія Кузнєцова, за текстом якої українці писали диктант національної єдності, вважає, що дала йому трохи неправильну назву.

Текст, який слугував зразком під час написання, має назву "Треба жити", але у ній можна було змінити лише одну літеру, яка б одразу змінила сенси для багатьох. Про це у соцмережі після диктанту написала його авторка Євгенія Кузнєцова.

"Якби я послухалась Yura Marchuk і назвала диктант "Треба вжити!", то і Кокотюха може б написав і загалом люди якось би були більш розслаблені…", — написала Євгенія.

Також вона наголошує, що радіодиктант справді єднає українців, оскільки зараз всі обʼєднані ідеєю, що дикторка начитувала текст з незрозумілими словами важко. А ось коли оприлюднять текст, то всі тоді одразу обʼєднаються під гаслом "Нащо там кома?", жартує Євгенія Кузнєцова.

Варто зазначити, що українській письменник Андрій Кокотюха, якого згадувала Євгенія Кузнєцова, декларує, що ніколи не писатиме подібні диктанти. Він вважає подібні заходи "пафосними".

Зауважимо, що сама Євгенія Кузнєцова, ще коли анонсувала свою участь у радіодиктанті, навмисно зробила у запрошенні граматичну помилку.

Більшість читачів жарт зрозуміли.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що торік Радіодиктант писали навіть у російських школах. Українські військові під час операції на Курщині перервалися на написання Всеукраїнського радіодиктанту.