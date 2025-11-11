Хрущовки на морозі: яка будівля втримає тепло, а яка промерзне за добу

Які хрущовки тепліші: порівняння панельних і цегляних будинків.

Під час масового житлового будівництва у СРСР зводили два основних типи так званих хрущовок — панельні та цегляні. "Хрущовки" відомі тим, що легко охолоджуються в морози, проте здебільшого це стосується будинків блокової побудови.

Експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно пояснила в коментарі "Телеграфу", у чому полягає ключова різниця між типами "хрущовок" та які з них, краще втримають тепло в разі проблем з опаленням. Головною метою в СРСР було зниження вартості та прискорення будівництва — саме тому панельні варіанти більш масові. Цегла була дорожчою і вимагала більше часу для роботи.

Панельні "хрущовки": швидкість і економія країни рад

Панельні "хрущовки" — це здебільшого п’ятиповерхові будинки, зведені з великих залізобетонних блоків. Їх будували масово, оскільки бетонні панелі дозволяли значно зменшити собівартість будівництва — приблизно на 35%.

На той час багато будували саме п'ятиповерхівок, бо це єдині будинки, в яких допускалася відсутність ліфтів. Але ці проєкти, вони не зручні. Там дуже вузькі коридори, малесенькі кухні, непропорційно з кімнатами Христина Ненно, експертка у сфері ЖКГ

Багато родин тоді жили у комуналках, тому навіть типова кімната у 15–17 квадратів здавалася поліпшенням.

План типової "хрущовки"

Цегляні "хрущовки": тепліші та міцніші

"Хрущовка" з цегли

Цегляні "хрущовки" також мають 5 поверхів, але будувалися з червоної чи білої цегли. За словами Ненно, вони вважаються кращими — теплішими та комфортнішими.

Вони тепліші, тому що цегла, вона апріорі тримає тепло і потім віддає, навіть якщо немає опалення. Христина Ненно, експертка у сфері ЖКГ

Люди, які отримували кімнату в такому будинку, були щасливі — це було значно краще, ніж "панелька", наголошує експертка. В Києві серед типових локацій, де можна побачити такі будинки — Дарниця, Воскресенка, Сирець, Нивки. Зазначає, що популярне уявлення про товщі стіни в цегляних "хрущовках" — міф. Товщина стін — близько 40 см.

