Повна заміна вікон не врятує: чому у старих будинках все одно продуватиме

У протягах винна технологія будівництва

Навіть повна заміна вікон на найсучасніші не зможе повністю розв'язати проблему продування в старих будинках. Причина цього полягає в особливості їхньої конструкції.

Що треба знати:

Повна заміна вікон не розв'яже проблему продування у старих будинках

Причина продування в особливостях конструкції старих будинків

Щілини та температурний перепад виникають на стиках стін та віконних рам

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Кристина Ненно.

Проблема стиків та температурний перепад

За словами Ненно, навіть встановлення сучасних якісних вікон не гарантує тепла, оскільки "дадуть про себе знати" щілини між стіною та віконними рамами. Вона пояснила, що в українських будинках не буде "ідеального стику", збудованого за норвезькою технологією, через що виникає температурний перепад.

"У бетону буде одна температура, в місці стику буде інша, і вікно — буде третя температура. І воно все одно знайде вихід в тій ізоляції, штукатурці, в тих матеріалах. Все одно буде продувати та через перепад холодне повітря буде заходити. Як би ми не крутили", — наголосила експертка.

Відмінності будівництва

Кристина Ненно також звернула увагу на те, як відбувається встановлення вікон у країнах із суворим кліматом, де борються з цією проблемою системно. Вона зазначила, що там вікна вставляють ще на етапі будівництва, а потім закривають всі ці отвори утеплювачами як ззовні, так і зсередини, виконуючи правильні обробки швів і стиків.

Експертка резюмувала, що в наявних будинках, навіть при повній заміні вікон, досягти такого рівня герметизації, як при норвезькій технології, не вдасться.

Раніше Ненно розповіла, що проблеми з теплом цієї зими можуть виникнути не лише через обстріли та нестачу газу, а й через стан систем опалення всередині будинків. Поліпшити ситуацію із цим можуть самі мешканці.