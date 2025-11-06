Виправте цю вразливу точку у вашому будинку вже зараз: це дозволить не задубіти взимку

Проблеми деяких будинків були закладені ще на етапі проектування

"Хрущовки" у разі перебоїв з опаленням ризикують бути одними із найхолодніших будинків у країні. Однак є способи, які допоможуть пройти цю зиму більш комфортно.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Христина Ненно.

Вона пояснила, що всі проблеми даного житла йдуть від того, що там від початку немає потрібної теплоізоляції.

Звідти сифонить. Навіть якщо постелено лінолеум або ковролін, то підлога буде холодною. Ну, ковролін допоможе, але трішечки. пояснила Ненно

Проте вихід із цієї ситуації є. Він, на думку експертки, полягає у комплексному утепленні фасадних стін будинку.

Бо якщо лише окрему якусь квартиру утеплити, то там буде тепліше на 2°, а у сусідів розпочнеться грибок. Та й у стиках знову-таки гулятиме температура. Тому бажано робити все одним махом. Мінеральна вата зараз найкраща в цьому. сказала експертка

