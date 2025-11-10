Будівельне сміття та "Беломор". Навіщо радянські будівельники замуровували у стіни ці "скарби"

Сторонні предмети у стінах знаходять під час заміни вікон

В радянські часи під час зведення багатоквартирних житлових будинків, щоб не вивозити сміття його замуровували у стіни. Через багато років в стінах знаходили не лише будівельне сміття, але рвані тілогрійки та пачки від "Беломора" (дешеві папіроси часів СРСР).

Про це "Телеграфу" розповіла експертка ЖКГ Кристина Ненно. Ці "скарби" знаходять багато років потому, коли міняють старі вікна, чи утеплюють їх.

Запихували все, що було, щоб і не викидати з будівництва, будівельне сміття не вивозити, це додаткові витрати були, — пояснила експертка

Пачка папірос "Беломорканал"

Чому радянські будинки такі холодні

На жаль, це не єдиний мінус радянських квартир. Тепловтрати в них дуже великі, адже в ті часи ніхто не думав про економію витрат на тепло.

Заслужений архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков розповів "Телеграфу", що деякі радянські будинки мають тонкі стіни в 25 см, що менше на 13 см, ніж треба. І ніби цього мало, в них робили ще й "хрущовські холодильники".

