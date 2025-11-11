"Я бачу, вас цікавить пітьма". Жорсткі графіки відключень викликали шквал мемів в Україні

Споживачі також не забули згадати про графіки, які останнім часом часто змінюють за день

На тлі тривалих відключень світла українці, як завжди, не втрачають оптимізм та знаходять приводи для жартів. У соцмережах поширюються кумедні відео про життя всього з кількома годинами світла на добу.

"Телеграф" зібрав добірку кумедних роликів і мемів про відключення світла. Користувачі мережі зазначають, що коли зникає електрика, на допомогу приходять жарти, які рятують навіть у темні та похмурі вечори.

Споживачі також не забули згадати у своїх жартах про графіки, які останнім часом часто змінюють протягом дня.

Варто додати, що у ДТЕК запевняють, що розподіл графіків відбувається на основі вказівок "Укренерго", технічного стану мереж та поточного навантаження. Однак оскільки умови можуть змінюватися, забезпечити рівність буває складно.

При цьому варто додати, що зараз у деяких містах люди стикаються з відключеннями, які сягають 14-16 годин.

Смішні ролики про відключення

Останні кілька днів українці максимально відчули труднощі під час відключень світла. Багатьом людям у ті кілька годин, на які включали електроенергію, потрібно було зробити одразу дуже багато справ: випрати, купуватись, прибрати у квартирі, приготувати їжу тощо.

Українці жартують, що навчилися робити це максимально швидко.

