Не тільки удари по ТЕЦ: нардеп назвав головну причину масштабних відключень світла

Росія націлилася на всю енергосистему

Причина нинішніх тривалих відключень світла криється не лише в російських ударах по ТЕЦ та ТЕС. Це комплексна проблема.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив перший заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

Детальніше про це читайте у матеріалі: "Чи будуть глобальні блекаути? Кучеренко заявив, що проблема не лише з ТЕС".

За його словами, під час останніх атак росіяни уразили як генерацію, так і важливі мережеві підстанції.

Саме це комплексно і спричинило проблему (з відключеннями — ред.) " вважає Кучеренко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому ДТЕК розібрала Курахівську ТЕС. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук назвав причини, чому так сталося.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що новобудови можуть виявитися не надійнішими, ніж старий житловий фонд в умовах постійних тривалих блекаутів. Ба більше, в деяких моментах із сучасним житлом може виникати навіть більше проблем. Особливо це стосується мешканців висотних будинків.