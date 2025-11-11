Укр

"Я бачу, вас цікавить пітьма". Жесткие графики отключений вызвали шквал мемов в Украине

Анастасия Мокрик
Украинцы шутят об отсутствии электроэнергии Новость обновлена 11 ноября 2025, 14:27
Украинцы шутят об отсутствии электроэнергии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Потребители также не забыли упомянуть о графиках, которые в последнее время часто меняют за день

На фоне длительных отключений света украинцы, как всегда, не теряют оптимизм и находят поводы для шуток. В соцсетях распространяются забавные видео о жизни всего с несколькими часами света в сутки.

"Телеграф" собрал подборку смешных роликов и мемов об отключениях света. Пользователи сети отмечают, что когда исчезает электричество, на помощь приходят шутки, которые спасают даже в самые темные и мрачные вечера.

Потребители также не забыли упомянуть в своих шутках о графиках, которые в последнее время часто меняют за день.

Стоит добавить, что в ДТЭК уверяют, что распределение графиков происходит на основе указаний "Укрэнерго", технического состояния сетей и текущей нагрузки. Однако поскольку эти условия могут изменяться, обеспечить равенство бывает сложно.

При этом стоит добавить, что сейчас в некоторых городах люди сталкиваются с отключениями, которые достигают 14-16 часов.

Украинцы шутят об отключениях света в Украине
Мем об отключениях света
Украинцы шутят об отключениях света в Украине
Мем об отключениях света
Украинцы шутят об отключениях света в Украине
Мем об отключениях света
Украинцы шутят об отключениях света в Украине
Мем об отключениях света

Забавные ролики об отключениях

В последние несколько дней украинцы максимально прочувствовали трудности во время отключений света. Многим людям в те несколько часов, на которые включали электроэнергию, нужно было сделать сразу очень много дел: постирать, покупаться, убрать в квартире, приготовить еду и так далее.

Украинцы шутят, что научились делать все это максимально быстро.

