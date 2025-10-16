"Найбільш масована атака в історії": що сталося з газовою інфраструктурою України після ударів РФ

У Нафтогазі прокоментували ситуацію з голубим паливом

У ніч на 16 жовтня російські війська завдали серії ударів по об’єктах критичної інфраструктури на Полтавщині, збитки від якої можуть бути значними. Водночас 3 жовтня відбулася найбільш масована атака на газову інфраструктуру в історії. Через обстріл постраждали об'єкти "Нафтогазу" та приватні газовидобувники.

Що варто знати:

16 жовтня Росія знову атакувала газову інфраструктуру України

3 жовтня відбулася наймасованіша атака на газову інфраструктуру

За даними Bloomberg, країна втратила близько 60% видобутку газу

Пріоритетом є повернення в систему всього українського видобутого газу. Про це заявила заступниця голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко під час профільної сесії Київського міжнародного економічного форуму у Києві у четвер.

"Третього жовтня була перша в підготовці до цього опалювального сезону велика, напевно, найбільш масована атака взагалі в історії на газову інфраструктуру. Цифри я називати не буду, але в медіа вони уже десь ходили. Я не буду їх, на жаль, спростовувати", – про це заявила чиновниця Нафтогазу.

За її словами, на момент цієї заяви, деякі об'єкти ще палали, і не на всі з них фахівці вже отримали доступ. Нафтогаз дивиться, що можна зробити, як змінити логіку функціонування, яке обладнання можна перемістити та поєднати.

"У нас так само як і у колег, є накопичений об'єм певного обладнання. […] Тому, звичайно, пріоритет номер один — це повернути кожен український видобутий куб назад в систему", – сказала Бойко.

Заступниця голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко

Вона додала, що постраждали також і приватні видобувники. Тому ситуація, з якою Україна заходить в опалювальний сезон, дуже складна. Бойко також зазначила, що внаслідок сьогоднішньої великої атаки РФ на газові об'єкти вражено багато з них, зокрема, у Полтавській та Харківській областях

Україна втратила понад половину власного видобутку газу?

Як повідомляв Bloomberg з посиланням на свої джерела, Київ поінформував союзників про те, що масований російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня призвів до втрати приблизно 60% видобутку газу в країні.

"За даними джерел, знайомих із ситуацією, якщо удари продовжаться, Україна очікує, що до кінця березня їй буде потрібно закупити близько 4,4 млрд кубометрів газу на суму близько 2 млрд євро. Це еквівалентно майже 20% річного споживання України", – йшлося у матеріалі.

З початку року Україна закупила в іноземних постачальників 4,58 млрд кубометрів газу, у тому числі 3,67 млрд з кінця минулого опалювального сезону. За оцінками, до кінця року потреби країни в імпорті досягнуть 5,8 млрд кубометрів. Проте раніше Київ заявив союзникам, що ця цифра може збільшитися через російські атаки, повідомляють джерела видання.

Не все так погано?

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що цифри, надані "Блумбергом", вирвані з контексту. За його словами, через удари знизився видобуток з 50 млн куб газу на добу до 43-44. Але відновлювальні роботи ведуться і є сподівання, що за пару тижнів обсяги вдасться наростити. Звісно, якщо не буде повторних атак (як раз сьогодні вночі ворог вчергове обстріляв об'єкти газовидобутку в Полтавській області — Ред.).

"Але варто розуміти, що удари наносились не по самим свердловинам, а по інфраструктурі, зокрема, дожимно-компресорним станціям, що відіграють роль в утриманні видобутку на рівні 50 млн куб газу на добу. А також системам підготовки газу перед подачею споживачам, яка передбачає осушення, очищення тощо", – пояснив експерт.

Корольчук уточнив, що без цього обладнання газ в принципі подавати можна, але він буде менш калорійний, та забиватиме фільтри на газорозподільчих станціях. Тобто не відбулось невідворотних втрат у видобутку, але погіршились технічні показники газової інфраструктури через нанесені ворогом удари.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук

"Плюс відбуваються атаки на сховища, зокрема, у 2023 році по Більче-Волицько-Угерському на Львівщині та іншим. Ремонтні роботи, звісно, проводяться, але це все оперативні ремонти", – додав він.

Нагадаємо, нестача газу, спровокована обстрілами об’єктів газової галузі, може вплинути на ціни на блакитне паливо в Європі.